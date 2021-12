Corona-Patient aus Thüringen nach Geesthacht verlegt

Im Johanniter-Krankenhaus in Geesthacht wird jetzt auch ein Corona-Patient aus Sachsen behandel.

Geesthacht. Im Johanniter-Krankenhaus Geesthacht ist der erste Covid-Patient aus einer Corona-Hochburg eingetroffen. Am Sonnabend wurde ein Mann aus Thüringen verlegt und wird nun auf der Intensivstation in der Klinik Am Runden Berge versorgt.

Ursprünglich sollte die Verlegung bereits am Freitag durch die Luft erfolgen. Das war jedoch witterungsbedingt nicht möglich. Der Mann aus der Nähe von Jena traf dann erst tags darauf mit einem Krankenwagen ein.

Erster Corona-Patient aus Sachsen in Geesthacht eingetroffen

Erfreulich: Es geht ihm derzeit nach Auskunft der Klinik schon wieder wesentlich besser. Er muss nicht mehr beatmet werden und ist auch schon aus dem künstlichen Koma aufgewacht. „Der Patient konnte uns heute schon beide Daumen zeigen. Ich freue mich, dass wir ihn stabilisieren konnten“, sagte Rouven-Alexander von Holten, der Leiter der Geesthachter Intensivstation

Der Mann wurde nach dem sogenannten Kleeblatt-Prinzip nach Schleswig-Holstein verlegt. Bis Dienstag, 7. Dezember, wurden elf Patienten aus Bayern und drei aus Thüringen in dem nördlichsten Bundesland aufgenommen.

Während in den Krankenhäusern im Süden und Osten die Intensivbetten knapp werden, ist die Lage im Norden noch relativ entspannt. Nach Angaben der Divi, der deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, waren am Dienstag in Schleswog-Holstein 15,4 Prozent aller Intensivbetten frei. Zum Vergleich: Thüringen (8,6), Bayern (9,2) und Sachsen (10,9).

Noch deutlicher wird es bei einem Blick auf den Anteil an Corona-Patienten auf den Intensivstationen. In Schleswig-Holstein sind es 8,1 Prozent, die Werte für Bayern (33), Thüringen (33,3) und Sachsen (41,4) liegen wesentlich höher.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bedingung für eine Aufnahme von Patienten aus anderen Bundesländern ist, dass die Krankenhäuser die ihrem Versorgungsauftrag entsprechende Dienst- und Aufnahmebereitschaft jederzeit gewährleisten können. Das betrifft insbesondere die Aufnahme von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten.

Im Vergleich zur Vorwoche werden in den beiden Krankenhäusern des Kreises in Geesthacht und Ratzeburg weniger Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Derzeit sind das inklusive des Sachsen drei Personen, von denen zwei beatmet werden müssen. Auf der Isolierstation in Geesthacht liegen darüber hinaus zwei weitere Covid-19-Patienten.

Die Corona-Inzidenz im Kreis Herzogtum Lauenburg ist derweil rückläufig. Nach 77 neuen Fällen am Dienstag (Stand 15.50 Uhr) sinkt die Inzidenz von 193,9 auf 177,8.

Anm.: In einer ersten Version dieses Artikels haben wir von einem Mann aus Sachsen geschrieben. Diesen Fehler haben wir berichtigt.