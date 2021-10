Impfteam in Geesthacht: „Der größte Fehler, Impfzentren zu schließen“

Großer Andrang auf die offenen Impftermine. Am Oberstadtreff standen am Donnerstag weit vor der Öffnung bereits rund 30 Impfwillige.

Viele Senioren stehen in Geesthacht für Booster-Impfungen an. Auch bisher Ungeimpfte. Doch Termine in der Region sind eher rar.