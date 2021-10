Geesthacht Kreissparkasse in Geesthacht: Ärger erreicht Politik

Ralf Eggert und seine Mutter Margarete Eggert sind verärgert über das abgespeckte Angebot der Kreissparkasse in der Oberstadt von Geesthacht. Oft gibt es vor der Filiale eine lange Warteschlange.

Die Bank will ihr Angebot in der Oberstadt und in Grünhof reduzieren. Nun spricht Geesthachts Bürgervorsteher mit dem KSK-Vorstand.