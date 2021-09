Geesthacht: Trächtige Kühe von Weide gestohlen – Zeugen gesucht

Polizei Geesthacht sucht Zeugen: In Escheburg sind vier Kühe von einer Weide am Speckensweg gestohlen worden (Symbolfoto).

Escheburg. Unglaublich, aber trotzdem wahr: In der Nacht von Sonntag auf Montag, 26. auf 27. September, sind vier Kühe von einer Weide am Speckenweg in Escheburg bei Geesthacht gestohlen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte stehlen vier Kühe - Polizei Geesthacht sucht Zeugen

Dieses kleine Kalb hat nun keine Mutter mehr. Der Grund: Diebe haben sie und drei weitere Kühe von einer Weide in Escheburg bei Geesthacht gestohlen.

Foto: Privat

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlugen die Täter zwischen 22 und 8.30 Uhr zu. Auf der Weide nahe der Autobahn standen zu diesem Zeitpunkt 21 Kühe. Die Unbekannten nahmen drei trächtige Kühe sowie eine Kuh, die gerade gekalbt hatte, mit. Das kurz zuvor geborene Kalb wurde einfach so zurückgelassen. Zum Glück lebte es aber noch als Landwirt Heinz-Martin Pfeiffer, der mit seiner Frau Britta eine Reitanlage in Escheburg betreibt, am nächsten Morgen zur Weide ging und den Vorfall bemerkte.

Bei Britta Pfeiffer sitzt der Schock immer noch tief. Sie sagt: "Das kleine Kälbchen muss nun ohne Muttertier aufwachsen von Hand aufgezogen werden." Aktuell befindet es sich allein in einer Box, habe aber Gesellschaft in den Nachbarboxen. Für Britta Pfeiffer steht fest, das Profis am Werk gewesen sein müssen: "Wir konnten auf der Weide Reifenspuren eines Anhängers finden. Die vier Pinzgauer Kühe sind mitten in der Nacht verladen worden." Sie vermutet, dass es mindestens zwei oder vielleicht sogar noch mehr Täter waren. Sie hofft nun, dass Zeugen etwas beobachtet haben und sich bei der Polizei melden werden.

Gestohlene Kühe haben einen Wert von rund 7000 Euro

Die Frage, was die Täter mit den Kühen vorhaben, beschäftigt Britta Pfeiffer ebenfalls. Jedes der Tiere habe ein eigenes Bleitpapier und eine sogenannte Ohrmarken zur Kennzeichnung von Rindern. Darauf stehen unter anderem der Ländercode "DE" für Deutschland, eine zehnstellige Nummer und ein Strichcode mit Prüfziffer. "Schlachtbetriebe fordern immer auch das Begleitpapier zur Kuh. Liegt das nicht vor, wird das Tier auch nicht geschlachtet", erklärt die Escheburgerin. Zudem werden trächtige Kühe erst recht nicht geschlachtet.

Die gerade erst gekalbte Kuh hat einen ungefähren Wert von 1500 Euro, die anderen Kühe haben jeweils einen Wert von rund 1800 Euro. Laut Polizei waren alle Zäune der Weide noch intakt. Die Polizei in Geesthacht sucht nun Zeugen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Speckenweges in Escheburg beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Tiere machen? Hinweise an die Beamten unter Telefon 04152/ 80030.

Thema sorgt für große Aufregung in den Sozialen Netzwerken

Auch in den Sozialen Netzwerken ist das Entsetzen über diese Tat groß. So hatte die Besitzerin diesen Vorfall öffentlich gemacht, um an Zeugenhinweise zu gelangen. Eine Userin schreibt unter den Facebook-Post: "Ich kann zwar nichts dazu beitragen, aber ich bin total traurig und wütend. Ich verstehe solche Aktionen nicht und auch, dass da kein Respekt den Tieren gegenüber ist, sorry. Hoffentlich kann man solche Aktionen stoppen."