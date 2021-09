Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit einer Illegale Müllentsorgung in Geesthacht gemacht haben.

Eine Soleflüssigkeit ist illegal in Geesthacht entsorgt worden (Symbolfoto).

Zeugenaufruf Illegale Müllentsorgung in Geesthacht

Geesthacht. Illegale Müllentsorgung am Marksweg in der Geesthachter HEW-Siedlung: Bei den Papiercontainern haben ein oder mehrere Unbekannte bis Sonnabend um 11.20 Uhr drei blaue Kunststoffkanister abgestellt, in denen sich Reste von Soleflüssigkeit befanden. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Geesthachter Polizei melden, Telefon 04152/800 30.