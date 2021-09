Zeugen werden gesucht, die einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Börnsen beobachtet haben. (Symbolfoto)

Börnsen. Unbekannte sind am Dienstag, 7. September, in ein Einfamilienhaus am Kirchweg in Börnsen eingebrochen. Zwischen 9.30 Uhr und 13.15 Uhr verschafften sie sich über die Haustür gewaltsam Zutritt. Sie entwendeten mehrere elektronische Geräte sowie Bargeld.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefon 040/72 77 070 an.