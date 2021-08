Am vergangenen Wochenende hat es gleich mehrere Einsätze für die Polizei in Geesthacht gegeben. Es werden Zeugen gesucht.

Verkehrsdelikte Zwei Unfallfluchten in Geesthacht, ein Fahrer gesucht

Geesthacht. Gegen 22.20 Uhr fiel Augenzeugen am Sonnabend in Geesthacht der Fahrer eines Toyota auf, der in der Rathausstraße beim Zurücksetzen gegen einen Mauerpfosten fuhr und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Allerdings hatten sich die Zeugen das Kennzeichen notiert.

Geesthacht: Mann fährt gegen Mauerpfosten und flüchtet

Als die Polizei wenig später einen 27-jährigen Geesthachter an der Meldeadresse antraf, stellten die Beamten fest, dass der Halter Alkohol getrunken hatte. Dieser räumte ein, der Fahrer gewesen zu sein und pustete dann 1,74 Promille Atemalkohol. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Derweil sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen VW Golf, der am Freitag gegen 18.30 Uhr in der Heidestraße ein geparktes Auto angefahren haben soll und sich danach vom Unfallort entfernte. Nach Angaben von Zeugen saßen zwei dunkel aussehende Männer im Pkw. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04152/800 30 entgegen.

