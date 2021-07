Ein Einfamilienhaus in einem Industriegebiet haben sich Einbrecher in Geesthacht ausgesucht.

Polizei bittet um Hilfe Einbruch in Wohnhaus im Geesthachter Industriegebiet

Geesthacht. Die Mercatorstraße in Geesthacht ist als Industriegebiet bekannt. Es gibt jedoch auch zwei Einfamilienhäuser. In einem der Einfamilienhäuser ist eingebrochen worden. Die Täter sind über die Terrassentür in das Haus eingedrungen.

Den Tatzeitpunkt gibt die Polizei an zwischen Mittwoch, 21. Juli, 23 Uhr, und Donnerstag, 22. Juli, 13.15 Uhr. Derzeit ist noch unklar, was gestohlen worden ist und wie hoch der Wert des Diebesgutes ist. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, Telefon 040/727 70 70.