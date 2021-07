An der Einmündung von Trift (oben) in die Rathausstraße, auf der die Radfahrerin unterwegs ist, soll ein Kreisel (siehe Planungsskizze) mit fünf Ausfahrten entstehen. Zwei führen in die Rathausstraße, eine in die Krumme Straße. Dazu kommt eine Ausfahrt für Autofahrer und eine für Radfahrer in die Trift. Die Twiete (oben rechts) endet wie gehabt in der Rathausstraße.