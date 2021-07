Kreis Herzogtum Lauenburg Impfung ohne Termin auch am Wochenende möglich

Impfen ohne Anmeldung, das geht auch am wochenende im Kreis Herzogtum Lauenburg. Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In den Impfzentren im Kreis Herzogtum Lauenburg in Alt-Mölln und Geesthacht sind auch am Wochenende Spontanimpfungen möglich.