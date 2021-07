Junge Frau aus Geesthacht spurlos verschwunden

Geesthacht. Große Sorge um eine vermisste Geesthachterin. Morina Francesca S. verließ am vergangenen Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr zusammen mit ihrer Mutter Bianka S. die Wohnung in der Umgebung des Querweges nahe dem Reiterhof in Düneberg. Die Mutter musste kurz in die Wohnung zurückkehren. Als sie wieder ins Freie trat, sei die 29-Jährige verschwunden gewesen, berichtet die Mutter. Eine eigene Suche mit Bekannten blieb ergebnislos, schließlich alarmierte die Mutter die Polizei.

In der Nacht wurde nach der Geesthachterin Fransesca S. gesucht

Aus Lübeck rückte die Kripo an, mit Suchhunden wurde in der Nacht die Region um die Besenhorster Sandberge durchkämmt. Den Geruch der Vermissten nahmen die Hunde über einen Kissenbezug aus der Wohnung auf. Die Mutter fuhr zudem das Elbufer ab. Aber Morina Francesca S. blieb verschwunden.

Die Polizei stellte die Suche in den frühen Morgenstunden am Mittwoch ein. Weil es laut Polizei weder Anhaltspunkte für ein Verbrechen gibt noch für einen Suizidversuch und sie keine Gefahr für Leib oder Leben sieht, gilt Morina Fanceska S. den offiziellen Kriterien nach noch nicht als vermisst. Eine weitere Suchaktion ist deswegen vorerst nicht vorgesehen.

Tochter könnte ohne Medikamente orientierungslos werden

Ihre Mutter dagegen befürchtet, dass ihre Tochter ohne ihre Medikamente, die sie regelmäßig einnehmen muss, zunehmend orientierungslos werden könnte. Dass die Polizei nichts mehr unternimmt, kann sie nicht verstehen. „Meine Tochter ist nun über 24 Stunden verschwunden, ohne Essen, ohne Trinken“, meinte sie am Mittwochnachmittag zunehmend besorgter. „Ich suche, bis ich umfalle“, kündigt Bianka S. an.

Die Mutter hat 500 Zettel mit dem Foto ihrer Tochter drucken lassen und an Tankstellen und Strommasten im Stadtgebiet verteilt. Weitere 500 Zettel sollen folgen. Zudem hat sie in sozialen Netzwerken um Mithilfe gebeten. Wer heute aktiv bei der Suche mithelfen möchte, kann sich gern bei ihr melden.

Über dem Dekolleté ist Francesca tätowiert

Morina Fancesca S. hat offene braune, mittellange Haare, trug zuletzt ein auffällig gefärbtes, dunkeloranges T-Shirt mit Spitzen am Kragen, eine schwarze Hose mit roten Streifen und graue Sneakers mit weißer Spitze. Über dem Dekolleté ist Morina Fancesca S. das Bild einer Lotusblüte tätowiert worden, am Hals zudem der Buchstabe „M“.

Wer sie gesehen hat, informiert die Mutter unter Telefon 0157/39 31 38 oder die Polizei unter 04152/800 30.

( pal )