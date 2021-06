Eine Jugendgruppe soll eine andere auf dem Grillplatz an der Werftstraße provoziert haben. Es kam zu mehreren Körperverletzungen.

Polizeieinsatz Zeugen nach Prügelei in Geesthacht gesucht

Geesthacht. Am vergangenen Sonnabend, 12. Juni, kam es gegen 23.50 Uhr auf dem Grillplatz an der Werftstraße in Geesthacht zu einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen. Es kam zu mehreren Körperverletzungen.

Polizei sucht Zeugen: Prügelei zwischen zwei Jugendgruppen

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat sich am Abend eine Gruppe von sechs bis zehn Jugendlichen auf dem Grillplatz aufgehalten und gechillt. Gegen 23.30 Uhr kam eine weitere Gruppe hinzu. Diese soll die anderen Jugendlichen aggressiv provoziert haben. Es kam zu mehreren Handgreiflichkeiten zwischen den jungen Männern und Frauen. Der genaue Tatablauf ist derzeit noch unklar. Deswegen sucht die Polizei nun Zeugen.

Wer kann Hinweise zur Identität der Beteiligten Jugendlichen, insbesondere der zweiten Gruppe geben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter Telefon 04152 / 80030.