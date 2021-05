Vier Aufbrüche – Autodiebe zogen durch Dassendorf

Insgesamt vier Fahrzeuge brachen die unbekannten Täter in Dassendorf auf. Betroffen waren Autos der Marken BMW, Mercedes, Porsche und Jaguar.

Dassendorf. Offenbar professionelle Autoknacker trieben zu Wochenbeginn in Dassendorf ihr Unwesen. Wie die Kriminalpolizei Geesthacht mitteilte, sind im Zeitraum von Montag, 10. Mai, 14 Uhr bis Dienstag, 11. Mai, 12.30 Uhr mehrere hochpreisige Fahrzeuge aufgebrochen und Außenspiegel, Lenkräder und Airbags entwendet worden.

In den Straßen Berodtskamp, Karpfenteich, Uhlenkamp und Hubertuskamp kam es zu insgesamt vier Aufbrüchen, Außenspiegel wurden an fünf Pkw abmontiert. Betroffen waren Fahrzeuge von BMW, Mercedes, Porsche und Jaguar. Die genaue Schadenssumme konnte noch nicht benannt werden.

Teure Pkw-Teile gestohlen: Autoknacker in Dassendorf unterwegs

Die unbekannten Täter gingen beim Ausbau laut Polizei „fachmännisch“ vor. In die Fahrzeuge gelangten sie durch das gewaltsame Öffnen der hinteren Dreiecksscheibe. Im Bezirk Bergedorf hatte es in den vergangenen Wochen ähnliche Diebstähle in größerem Rahmen gegeben.

Wer hat im Tatzeitraum, in den betreffenden Straßen in Dassendorf oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Kripo Geesthacht ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter 04152/8003-0.