Sie gehörte am Montag mit zu den ersten Kunden, die nach dem Corona-Lockdown einen neuen Haarschnitt bekamen: Patrik Pako Kolbow verpasst Tina Burgold in Geesthacht einen neuen Look. Wegen der langen Zwangspause ist der Friseurmeister jetzt im Dauerstress – aber glücklich, dass er wieder arbeiten kann.