Stadt Geesthacht sagt Sportlerehrung ab

Geesthacht. 2021 wird es im Frühjahr in Geesthacht diesmal keine Auszeichnung erfolgreicher Sportler geben. Die Stadt verschiebt die festliche Ehrung für Athleten, die sich im vergangenen Jahr mit ihren Leistungen besonders hervorgetan haben, auf das kommende Jahr. Als Grund werden nicht nur die wegen der Corona-Pandemie geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen angegeben, die bei einer Ehrung nicht eingehalten werden könnten. Denn im Jahr 2020 hätten aufgrund des Infektionsgeschehens kaum bis keine Wettkämpfe in den einzelnen Sportarten stattgefunden.

Erfolge aus dem Jahr 2020 sollen deshalb gemeinsam mit denen aus dem Jahr 2021 im Frühjahr 2022 als Doppelehrung im üblichen festlichen Rahmen gefeiert werden.

In diesem Jahr keine Sportlerehrung in Geesthacht

Die Sportlerehrung wird vom Fachdienst Bildung organisiert. Ausgezeichnet werden Kinder, Frauen und Männer, die herausragende sportliche Erfolge in Einzel- oder Mannschaftsdisziplinen gefeiert haben. Wer an einer Europa- oder Weltmeisterschaft, an den Olympischen Spielen, Paralympics oder an einer vergleichbaren Meisterschaft teilgenommen oder bei den Deutschen Meisterschaften einen ersten, zweiten oder dritten Platz beziehungsweise bei Norddeutschen oder Landesmeisterschaften in der höchsten Leistungsklasse der jeweiligen Altersstufe einen ersten Platz erreicht hat, kann vorgeschlagen werden. Darunter zählen auch erfolgreiche Seniorensportler.