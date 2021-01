Kurz zum Einkaufen: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Nur 50 Minuten weg, dann der Schock: Bewohner entdeckten am Donnerstag Einbruchsspuren an ihrem Haus in Börnsen. Zeugen gesucht.

In Börnsen haben bisher unbekannte Täter versucht über die Terrassentür in ein Haus einzubrechen (Symbolfoto).

Börnsen. Nur mal kurz zum Einkaufen und bei der Rückkehr dann der Schock: An ihrem Einfamilienhaus am Steinredder in Börnsen entdeckten die Bewohner am vergangenen Donnerstag gegen 10.50 Uhr eindeutige Spuren. Jemand hatte versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Dabei war das Haus nur etwa 50 Minuten verlassen gewesen.

Tatsächlich geschehen derzeit relativ wenige Wohnungseinbrüche, bestätigt die Polizeidirektion Ratzeburg. Ein Grund ist die Corona-Pandemie. „Viele Menschen sind wegen des Lockdowns Zuhause“, sagt Pressesprecherin Sandra Kilian.

Polizei in Reinbek sucht Zeugen

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um ihre Mithilfe. Wer Donnerstag, 7. Januar, in Börnsen im Bereich Steinredder zwischen 10 und 10.50 Uhr Ungewöhnliches beobachtet hat, kann sich mit der Kripo Reinbek in Verbindung setzen. Diese hat die die Ermittlungen übernommen. Die Telefonnummer lautet: 040/727707-0.