VHS Geesthacht: Gemeinsam auf die mittlere Reife vorbereiten

Geesthacht. Die Volkshochschule Geesthacht bietet nicht nur viele Kurse an in Sachen Hobby, Sport und Gesundheit, regelmäßig gibt es auch Angebote für die schulische und berufliche Weiterbildung. So startet wieder ein Online-Vorbereitungskursus auf den mittleren Schulabschluss an der VHS Geesthacht. Zusätzlich sind ergänzende Präsenztage vorgesehen.

Der mittlere Schulabschluss ist in der Berufswelt eine wesentliche Vorbedingung für eine weitergehende Ausbildung, zudem Grundlage für den Besuch weiterführender Schulen, zum Beispiel zur Erlangung der Fachhochschulreife oder des Abiturs. Der Kursus richtet sich an alle, die auf Grund von Berufstätigkeit, Kinderbetreuung oder anderer zeitlicher Einschränkungen nicht an einem regulären Vorbereitungskursus auf den mittleren Schulabschluss teilnehmen können.

VHS Geesthacht bietet neue Online-Kurse an

Der VHS-Kursus bereitet gezielt auf die Prüfung zum nachträglichen Erwerb des Mittleren Schulabschlusses in Schleswig-Holstein vor. Die Prüfung selbst geschieht nicht in Geesthacht, sie wird durch eine Kommission des Schulamtes Ratzeburg abgenommen.

Die Unterrichtsfächer sind Deutsch, Mathematik, Englisch, Physik, Geschichte, Biologie sowie Wirtschaft/Politik. Der Unterricht läuft größtenteils online mit den Lehrkräften auf dem VHS-Lernportal. Geplant sind zwei Abende in der Woche mit je vier Unterrichtstunden jeweils von 18 bis 21.25 Uhr in der VHS-Cloud.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Hauptschulabschluss

Intensives und selbständiges Lernen mit vorgegebenen Lernmaterial ist erforderlich. Jeden zweiten Sonnabend im Monat wird zusätzlich ein Präsenzunterrichtstag im Wechsel mit vier oder sechs Unterrichtsstunden in der VHS Geesthacht am Buntenskamp 22 geboten.

Voraussetzung für die Teilnahme am Vorbereitungskursus ist der Erste allgemeinbildende Schulabschluss (Hauptschulabschluss), die Erfüllung der Berufsschulpflicht, ein Wohnsitz in Schleswig-Holstein - wobei eine Ausnahmeregelung möglich ist - sowie ausreichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Und: Zum Zeitpunkt der Prüfung muss das 17. Lebensjahr vollendet sein. Vor der Anmeldung muss ein Eingangstest in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch absolviert werden.

Einmalige Zahlung bei der Anmeldung erforderlich

Der Kursus startet mit dem ersten Präsenztag am 13. Februar 2021, er endet vor den letzten mündlichen Abschlussprüfungen im Juni 2022. Die Teilnahmegebühr beträgt 1.990 Euro. Es ist eine einmalige Anzahlung bei der Anmeldung in Höhe von 300 Euro erforderlich. Anschließend kann die Kursusgebühr in elf monatlichen Raten jeweils zum ersten des Monats in Höhe von 154 Euro entrichtet werden.

Fragen sowie Terminvereinbarungen für Beratung und Anmeldung erteilt die VHS Geesthacht unter 04152/4622 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 11.30 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Falls die Landesverordnung zur Corona-Pandemie es dann wieder zulassen sollte, wird am 28. Januar um 18 Uhr ein kostenfreier Informationsabend an der VHS Geesthacht geboten.