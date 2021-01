Schlechter Scherz? Holzbank aus Vorgarten gestohlen

Die markante Sitzgelegenheit war ein Geschenk zur goldenen Hochzeit. Nun wurde sie in der Silvesternacht in Geesthacht gestohlen.

So sah die markante Holzbank aus, die beim Ehepaar Korth aus der Geesthachter HEW-Siedlung vor dem Haus stand. In der Silvesternacht wurde das Geschenk zur Goldenen Hochzeit gestohlen.

Geesthacht. Der Schreck bei Karin Korth war groß, als sie am Neujahrsmorgen eine Runde mit ihrem Hund drehen wollte. Ihre markante Holzbank, die eigentlich vor ihrem Bungalow am Süderkamp 2a in der Geesthachter HEW-Siedlung steht, war nicht mehr da. Das Kuriose dabei: Die Diebe hatten die darauf abgestellte Deko (zwei Lichter, einen Lichterketten-Baum und eine Hundefigur) fein säuberlich daneben abgestellt und unbeschädigt gelassen. Karin Korth glaubt daher, dass es sich um einen schlechten Silvester-Scherz handeln könnte.

„Am 31. Dezember um 22 Uhr war die Bank noch da. Und man braucht schon zwei Leute, um sie wegzutragen. Aber ich hätte sie schon gern wieder“, sagt die Geesthachterin. Schließlich handelt es sich bei der Bank um ein Geschenk für sie und ihren Mann Gerhard Korth zur goldenen Hochzeit. Sie hatten die Sitzgelegenheit mit den zwei markanten Wagenrädern als Seitenstützen von einer Handball-Mannschaft des VfL Geesthacht vor drei Jahren geschenkt bekommen. „Vielleicht steht die Bank ja jetzt irgendwo herum und fällt jemanden auf“, hofft Karin Korth.

Holzbank in Geesthacht gestohlen - Anzeige bei der Polizei

Eine Anzeige bei der Polizei hat sie bisher noch nicht aufgegeben, will das am heutigen Montag aber nachholen. Dazu rät die Polizei unbedingt. Zumal die Erfolgsaussichten, die Bank wiederzufinden, auch nicht so schlecht seien, wie es von der Wache heißt: „So eine Bank ist ja wirklich markant und auch kein typisches Stehlgut.“ Auch der Beamte tippte spontan auf einen Silvesterstreich.