Im Geesthachter Hospiz soll niemand allein sterben

Geesthacht. 15 Betten gibt es im Auxilium Hospiz in Geesthacht, das im hinteren Bereich des KTS-Gebäudes beheimatet ist. Und weil es mit Besuchen von mehr als zwei Angehörigen wegen der Corona-Situation derzeit schwierig ist, können die schwer kranken Patienten nun auf einem weiteren Kanal Kontakt zu Menschen halten, die ihnen etwas bedeuten. Unterstützt durch die Kreissparkasse kommen künftig zehn Samsung-Tablets vor Ort zum Einsatz, außerdem gibt es dazu noch Halterungen für die Betten und Verlängerungskabel zur Stromversorgung.

"Die Patienten sind oft nicht mehr in der Lage, Tablets zu halten", erklärt Manuela Glaubach-Gruse von der Auxilium-Einrichtungsleitung. Als die Nachricht kam, dass wir von den Sparkassen zehn Tablets gespendet bekommen, haben wir uns einfach riesig gefreut. Das ist für unsere Gäste und deren Umfeld eine gute

Perspektive, den Kontakt nach außen zu halten. Dafür bedanken wir uns von Herzen.“ Wegen der Gefahren durch die Pandemie hat das Auxilium Hospiz die Kontakte auf die engsten Familienmitglieder beschränkt.

Tablets werden unter den Nutzern weitergegeben

Über das Tablet könnte etwa ein entfernt lebender Enkel erreicht werden, eine ehemalige Kollegin oder alte Freunde, für die ein Hospizbesuch nicht möglich ist. „Ein Sterben in Würde zu ermöglichen, bedeutet aber auch, dass wir den sozialen Tod vor dem tatsächlichen Tod verhindern müssen", sagt Claudia Ohlsen, die Geschäftsführerin der Landeskoordinierungsstelle Hospiz- und Palliativarbeit. „Niemand soll alleine sterben" ist das Motto des Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein e.V. (HPVSH). "Es geht darum, das Leben bis zuletzt auszukosten. Digital ist zwar nur die zweitbeste Option, es ist aber eine Option."

Insgesamt lassen sich die Sparkassen im Land die digitale Sterbebegleitung mit Tablets und Wlan-Hotspots rund 26.000 Euro kosten. Die Tablets sind bereits zum Benutzen eingerichtet und einfach zu bedienen, auch für Patienten, die sich mit dieser Technik nicht auskennen. Da die Tablets nicht für alle reichen, werden sie unter den Nutzern weitergegeben. Aktuell führt das HPVSH Gespräche mit einem Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, das eine App entwickelt, mit der die Bedienung der Tablets für Schwerstkranke über eine ‚Ein-Knopf-Lösung‘ noch leichter werden soll. "Dann gehen die Geräte quasi an, wenn man sie hochhebt,

und wieder aus, wenn man sie hinlegt“, erklärt Claudia Ohlsen.

Inzwischen sind fast 300 Tablets im Einsatz

Im Frühjahr wurde das Projekt gestartet und mittlerweile durch die Deutsche

Gesellschaft für Palliativmedizin ausgezeichnet. Inzwischen sind fast 300 Tablets im Einsatz, auch weil der Unterstützerkreis stetig wächst. So statten die regionalen Sparkassen über den Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein die stationären Hospize mit insgesamt 52 Tablets und 16 Wlan-Hotspots aus.

Als Gyde Opitz von dem Projekt hörte, bot die Leiterin Kommunikation und gesellschaftliches Engagement im Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein spontan finanzielle Unterstützung an: „Wir haben schnell reagiert und eine Förderung des Projekts aus dem Zweckertrag der Lotterie LosSparen zugesagt", teilt sie mit. Die Sparkassen setzen sich bereits seit längerer Zeit für die Arbeit der Hospiz- und Palliativversorger ein.

Schwerkranken Menschen soll der letzte Weg so "aushaltbar wie möglich" gestaltet werden

Auch für Torben Dethof, Filialdirektor der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg in Geesthacht, ist das Engagement für die Tablet-Aktion des HPVSH eine Herzensangelegenheit: „Schwerkranken Menschen ihren letzten Weg so aushaltbar wie möglich zu gestalten, ist uns ein wichtiges Anliegen" sagt er.

Das Tablet-Projekt wurde wegen der Not, als im Frühjahr keine Gäste mehr Kliniken, Hospize und Pflegeheime im Land betreten durften, von der HPVSH entwickelt. Initiator ist Roland Repp, Vorsitzender des Landesverbands und Leiter der 2. Medizinischen Klinik am Städtischen Krankenhaus in Kiel. „Wir mussten handeln“, sagt er. „Digitale Sterbebegleitung soll in Zeiten der Corona-Pandemie Schwerstkranken letzte Kontakte nach außen ermöglichen. Das Projekt muss dabei als Angebotserweiterung in der stationären wie der ambulanten Hospiz- und Palliativversorgung in Schleswig-Holstein verstanden werden, denn digitaler Kontakt kann persönliche Nähe niemals vollständig ersetzen - und auch keine Hand, die hält."