Derzeit ist der ZOB (siehe Lupe) in Geesthacht der Verkehrsknotenpunkt, an dem alle Buslinien zusammenlaufen. Denkbar wäre zumindest eine teilweise Verlagerung des Verkehrs zum 900 Meter entfernten Alten Bahnhof, gleichzeitig Favorit für den neuen Endhalt in der Elbestadt. Für Pendler aus Niedersachsen und andere Autofahrer soll in der Nähe der A 25 ein Park+Ride-Parkplatz mit 400 bis 500 Stellplätzen entstehen, wo die Bahn ein weiteres Mal hält. Ein möglicher Standort wäre laut Machbarkeitsstudie das Grundstück direkt am Ortsausgang in Besenhorst südlich der B 5.