Börnsen. Im rund 800 Quadratmeter großen Garten an der Börnsener Straße steht ein aufblasbarer überdimensionaler Pinguin, ein paar Meter weiter winkt der Plastikschneemann im XXL-Format. Lichterketten und -schläuche funkeln, Rentiergespanne bahnen sich den Weg, der Weihnachtsbaum ist schon geschmückt. Vor dem Hauseingang geht das Staunen dieser Tage weiter. Dort leuchten weitere Rentiere, Weihnachtsmänner, Tannengirlanden und Co., verwandeln Wände und Fenster in ein Lichtermeer.

Vor zehn Jahren begann die aus Griechenland stammende Familie von Gesthimani Chyripi (41) und ihrem Mann Nikolaos Balaskas (44) mit der üppigen Weihnachtsdekoration im heimischen Garten. Seitdem kommt jedes Jahr etwas Neues dazu.

Weihnachtsdeko: Sechs Wochen für den Auf-, vier Wochen für den Abbau

In diesem Jahr war es unter anderem ein sogenannter Movie-Projektor, der kleine weihnachtliche Filmsequenzen auf die Hauswand wirft. „Meine Familie kam nach Deutschland, da war ich 13 Jahre alt. Bei uns in Griechenland wird Weihnachten nicht so dekoriert wie hier. Ich fand es so schön, dass ich immer mein Kinderzimmer geschmückt habe“, erzählt Gesthimani Chyripi, die ihren Lichtertraum auch auf ihre beiden Kinder Eleni (14) und Konstantinos (17) übertrug. Beim Aufbau packen alle mit an.

Bis alle Kisten mit dem weihnachtlichen Schmuck vom Dachboden geschafft, ausgepackt und an Ort und Stelle angebracht sind, vergehen nämlich etwa sechs Wochen. „Einen weiteren Monat dauert es in etwa, bis wir wieder alles verpackt und auf den Dachboden gebracht haben“, berichten die Weihnachtsfans.

Auch im Haus ist alles weihnachtlich dekoriert

Natürlich haben sie auch in den eigenen vier Wänden ordentlich dekoriert. Selbst die Klodeckel sind mit weihnachtlichen Bezügen versehen. Im Haus stehen gleich mehrere geschmückte Tannen. Kissen, Fußmatten, Servierten und Co. zieren ebenfalls festliche Motive und auch Familienhündin Sassa ist ab und an in einem Weihnachtsmäntelchen anzutreffen, wird festlich ausgeführt.

„Die Lichterketten sind alle mit LED versehen, wir beleuchten auch nicht rund um die Uhr, die Stromkosten sind daher nicht wesentlich höher als gewöhnlich“, sagt die Börnsenerin. Am meisten freut sich die Familie, wenn Menschen an ihrem Gartenzaun stehen bleiben und sich an der kleinen Weihnachtswelt erfreuen.