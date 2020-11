Geesthacht. Das war leider zu befürchten: Auf der Ausweichstrecke für den wegen Bauarbeiten gesperrten Radweg an der Berliner Straße ( wir berichteten ), ist es morgens im Schulverkehr nun zu einem ersten Unfall gekommen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein aus Bergedorf kommender Linienbus am Freitagmorgen um 7.40 Uhr beim Abbiegen zum ZOB in die Norderstraße im Dunkeln eine entgegenkommende 17-Jährige auf ihrem Fahrrad übersehen. Die junge Frau knallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, die bei dem Aufprall zersplitterte. Die Geesthachterin kam zum Glück nur mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Autofahrer auf der Berliner Straße mit Fahrtrichtung Lauenburg, die nach rechts abbiegen wollen, beziehungsweise solche, die sich aus diesen Straßen kommend in den laufenden Verkehr einordnen wollen, müssen bis auf Weiteres noch mehr Vorsicht walten lassen als gewöhnlich. Schließlich müssen die vielen Schulkinder, die morgens stadteinwärts an der Berliner Straße unterwegs sind, derzeit an der Kreuzung Am Ziegenkrug auf die „falsche“ Straßenseite wechseln, weil zwischen der Kreuzung und der Zentralen Sportanlage eine Gasleitung erneuert wird.

Am Richtweg wird eine 15-Jährige angefahren

Die Radfahrer dürften an der Trift zwar wieder auf „ihre“ Seite zurückwechseln. Doch das wird kaum jemand tun, weil es bis zur nächsten Grünphase an der dortigen Fußgängerampel viel zu lange dauert und die Schüler spätestens an der Einmündung zur Post sowieso erneut auf die andere Seite wechseln.

Auch an der Einmündung vom Keil in den Richtweg – einer weiteren neuralgischen Stelle für Radfahrer – hat es am Freitag gekracht. Ein 41-Jähriger übersah gegen 16.45 Uhr beim Linksabbiegen eine aus der HEW-Siedlung kommende 15 Jahre alte Radfahrerin, die in Richtung ZOB unterwegs war. Sie wurde ebenfalls leicht verletzt.