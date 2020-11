Geesthacht. Helmer Schütte, Betreiber des Sunpoint-Sonnenstudios in Geesthacht, ist sauer. Wie im Frühjahr ist auch er seit dem 2. November von einer erneuten Zwangsschließung wegen der Corona-Pandemie betroffen. „Unsere Hygiene-Standards findet man erst wieder im OP-Saal im Krankenhaus“, sagt Mitarbeiterin Bianca Schonau. So lägen die Kunden in Kabinen mit geschlossenen Türen und würden sich nicht begegnen. Vor jedem Kundenwechsel werde zudem gründlich desinfiziert.

Was es für Helmer Schütte noch schlimmer macht: In vielen anderen Bundesländern dürfen Solarien sehr wohl öffnen. Die Schließungen beträfen fast nur Norddeutschland ab Niedersachsen und Brandenburg, so Schütte.

Sonnenstudios im Norden von Coron-Zwangsschließung betroffen

„Es war verabredet, bei den neuen Maßnahmen einheitlich zu handeln“, sagt Andrea Tschacher, CDU-Landtagsabgeordnete aus dem Kreis. Es wundere sie auch, dass einige Bundesländer wieder davon abgewichen seien. Nämlich diejenigen, in denen Einrichtungen wie Sonnenstudios nun doch öffnen dürfen Anders in Schleswig-Holstein. „Wir stehen in den Zahlen der Neuinfektionen deutlich besser da und gehen einen Weg, der besondere Sicherheit bietet“, erklärt sie.

Helmer Schütte besprach das Vorgehen für den November mit seiner Sunpoint-Zentrale, er ist Franchise-Nehmer. Seine beiden Angestellten befinden sich erneut in Kurzarbeit. Kosten für Miete, Franchise und Verbindlichkeiten für den Gerätepark laufen weiter. Die Zentrale bat, rechtlich nicht einzeln gegen die Schließung vorzugehen.

Gerichte weisen bislang Klagen von Sonnenstudios zurück

„Wir sollten keine Alleingänge machen“, sagt Helmer Schütte. Holger Ziegert vom Bundesfachverband Besonnung hat nun schlechte Nachrichten; „Bisher sind alle Klagen unserer Mitglieder abgewiesen worden.“ Eine Entscheidung aus Schleswig-Holstein stehe noch aus.

Beispielhaft ist die Argumentations des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg in einem Verfahren vom 10. November. Geklagt hatte eine Sonnenstudio-Betreiberin aus Brandenburg. „Die Maßnahme ist geeignet, die Ausbreitung der Pandemie (...) einzudämmen. Zwar tragen auch Hygienemaßnahmen, wie sie seitens der Antragstellerin unter Verweis auf ihr Hygienekonzept vorgetragen werden, zur Reduzierung des Infektionsgeschehens bei. Die Wirksamkeit reicht jedoch nicht an die der Unterbindung von Kontakten insbesondere zu Kunden und damit die sichere Verhinderung einer Infektion heran.“

Helmer Schütte hofft nun auf den Dezember. Die aktuelle Verordnung soll am 30. November enden, wenn die Pandemie-Entwicklung eingedämmt werden kann.

Solarstudio-Branche in Zahlen

Die Besonnungsbranche bestand zum Stichtag 31. Dezember 2019 in Deutschland aus 3334 Betrieben. 405 Ketten verfügen über fünf und mehr Standorte, 2929 kleinere Betriebe haben bis zu vier Studios.Der Umsatz im vergangenen Jahr betrug 762 Millionen Euro. 116,4 Mio. Euro erwirtschafteten Ketten-Betreiber, 645,6 Mio Euro Einzelunternehmen.Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 21.800. 3300 arbeiteten bei Ketten, 18.500 in kleineren Unternehmen.Die Betriebe erlebten 82,2 Millionen Besuche (Ketten 12,2 Millionen, andere: 70 Millionen).