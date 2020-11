Börnsen. „Ein Biber in meinem Garten?!“ Das dürften in Börnsen einige Hausbesitzer in den vergangenen Tagen gedacht haben. Doch Biber sind es nicht, die jüngst verstärkt gesichtet worden sind. Es sind die vom Erscheinungsbild sehr ähnlichen Nutrias . Naturschutzwart Klaus Tormählen, gleichzeitig Bürgermeister von Börnsen: „Wir haben bisweilen Waschbären und Marderhunde beobachtet. Eine Nutria auf der Geest ist aber etwas Neues. Die Tiere sind eigentlich dämmerungs- bis nachtaktiv und nicht gefährlich für Menschen.“

Bürger entdecken seltene Nutrias in Börnsen

Die Nagetiere ernähren sich vorwiegend von Stängeln und Wurzeln der Wasserpflanzen, werden bis zu 50 Zentimeter lang und besitzen ein glänzendes Fell. Eine Nutria unterscheidet sich vom Biber, der nur in großen Wasserläufen zu finden ist, und von der Bisamratte durch den langen runden, spitz zulaufenden Schwanz und orangenen Zähnen.

Die Börnsener Nutrias verirrten sich in Gartenteiche oder in die Kellerkasematte, da sie gern in Gewässernähe leben und Börnsen zumindest auf der Geest damit eher weniger bestückt ist. Der Zuzug könnte für Klaus Tormählen möglicherweise ein Hinweis darauf sein, dass eine zu üppige Bevölkerung der Tiere in den Elbwiesen den Anlass zur Auswanderung in noch nutriafreie Gegenden gegeben hat.