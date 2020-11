Geesthacht. Auch der Ortsverein der Geesthachter SPD hat sich nun offiziell für eine Unterstützung der Kandidatur von Olaf Schulze bei den Bürgermeister-Wahlen am 8. August im kommenden Jahr ausgesprochen. Keine Überraschung: Amtsinhaber Schulze ist selbst Sozialdemokrat. „Es gab keine Diskussion“, sagt Julian Peemöller, der Vorsitzendes des Ortsvereins. „Olaf Schulze hat bereits vor einem Jahr bei der Mitgliederversammlung gesagt, dass er wieder kandidieren will , und da hat es ein freudiges Gejohle wie auf dem Fußballplatz gegeben. Bereits da haben wir gesagt, dass wir ihn unterstützen.“ Und die Fraktionsvorsitzende Petra Burmeister ergänzt: „Man ist ja nicht fünf Jahre kritiklos. Wenn man etwas zu bekritteln hat, sagt man es früher.“

Aber da gab es nicht viel. Bei so gut wie allen Punkten in Sachen Ortsumgehung, Schienenanbindung und den Projekten zur Stadtentwicklung stimmt man überein. Ein Reibungspunkt war das Hochwasserhaus, wo für die SPD aus finanziellen Gründen ein Ende des Weges erreicht war, für den Verwaltungschef dagegen noch nicht. Petra Burmeister dazu: „Verwaltung und Selbstverwaltung können sich auch gegenseitig zum Schaden der Stadt blockieren. So ist es in Geesthacht nicht. Das ist auch ein Verdienst des Bürgermeisters. Auch nach heftigen politischen Diskussionen lässt Olaf Schulze den Kontakt und das Gespräch mit der

Politik und allen Fraktionen nicht abreißen.“

Auch die Grünen wollen Schulze unterstützen

Die SPD ist die zweite Partei nach den Grünen, die sich eine weitere Amtszeit von Olaf Schulze wünschen. Der Bürgermeister wirbt weiter um noch mehr Unterstützung, auch bei den anderen Parteien hat er angefragt und vorgesprochen. Entscheidungen stehen noch aus.

Aber selbst, wenn sich alle Parteien auf Olaf Schulze einigen werden, einen Wahlkampf soll es trotzdem geben. Schulze will viele Gespräche führen und die Bürger besuchen – sofern die Corona-Bedingungen dieses Vorhaben 2021 dann wieder zulassen.