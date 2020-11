Geesthacht. „Ich habe mich so gefreut“, sagte Jan-Matthias Koller. Der Vorsitzende des Geesthachter Finanzausschusses erfuhr gestern, dass seine Halsschmerzen einen „normalen“ Infektionsgrund haben. Mit Corona ist er nicht infiziert. Sein Test, den er wegen eines Corona-Kontaktes auf dem Finanzausschuss hat machen lassen, war negativ.

Trotzdem muss der Sozialdemokrat erstmal mit Einschränkungen leben. „Das Gesundheitsamt des Kreises aus Ratzeburg rief an“, teilt Koller mit. Bis zum 17. November soll er die Öffentlichkeit meiden. Das bedeutet, er wird auf der Ratsversammlung am kommenden Freitag in der Sporthalle Berliner Straße fehlen (Beginn 18 Uhr). Ebenso wie Parteikollege Julian Peemöller. Die Verlegung in die Sporthalle war bereits vor längerer Zeit beschlossen worden, weil dort die Abstände größer sind. Peemöller sollte da als Nachrücker für Karla Rohde vorgestellt werden, muss sich trotz eines Negativtestes bis zum 13. November im häuslichen Umfeld bewegen.

Einige Finanzausschussmitglieder mussten Corona-Test machen

Ob die Ratsversammlung wegen des aktuellen Geschehens nicht besser ausfallen sollte, wurde gestern Abend auf dem sogenannten Ältestenrat von den Fraktionsvorsitzenden und der Stadtverwaltung diskutiert.

Unterdessen ist ein 91-jähriger Corona-Patient verstorben, der im Johanniter-Krankenhaus auf der Infektionsabteilung behandelt wurde. Seine ebenfalls infizierte Ehefrau (85) hat sich erholt, kann die Krankheit möglicherweise bald zu Hause auskurieren. Auch der Zustand einer Patientin auf der Intensivstation hat sich etwas verbessert. Im Kreisgebiet haben sich bis Mittwochnachmittag 19 neue Infektionsfälle ergeben. Der Inzidenzwert lag gestern bei 58,1.