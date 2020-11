Geesthacht/Rendsburg. Die Spur des Rendsburger Prostituierten-Mörders führt nach Geesthacht: Eine im August 2018 als vermisst gemeldete Frau aus der Stadt ist tot. Die Leiche der jungen Frau wurde am vergangenen Mittwoch auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in Rendsburg entdeckt, in dem der Mordverdächtige wohnt. Allerdings konnten Polizei und Staatsanwaltschaft aufgrund des Zustands des Leichnams erst nach der rechtsmedizinischen Untersuchung die Identität klären.

Identität der Leiche auf dem Dachboden ist geklärt

Polizisten hatten die Wohnung des Rendsburgers Anfang November durchsucht. Die Staatsanwaltschaft in Kiel wirft dem 40-Jährigen vor, eine gleichaltrige Prostituierte getötet zu haben. Ende September hatte ein Zeuge die Leiche der Frau in der Wohnung des Mannes entdeckt. Die Prostituierte war mit stumpfer Gewalteinwirkung sowie durch das Überziehen einer Plastiktüte über den Kopf getötet worden. Der mittlerweile in Haft sitzende Mann wurde als letzter Freier des Opfers ermittelt.

Im Zuge der Ermittlungen wurde auf dem Dachboden die zweite Leiche entdeckt. Bereits kurz darauf gab es eine Vermutung, um wen es sich handeln könnte. Der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler sagte: „Die Ermittler hatten einen länger zurückliegenden Vermisstenfall aus Geesthacht überprüft. Nun haben wir die Bestätigung.“

Schon vor zwei Jahren ins Visier der Polizei geraten

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hatte in dem Vermisstenfall vor zwei Jahren ermittelt. Damals war aufgefallen, dass mit den Kontodaten der Frau ein kostenpflichtiger Internet-Account auf den Namen des 40-Jährigen eingerichtet worden war. Im Verlauf eines Ermittlungsverfahrens wegen Betrugs hatten Polizeibeamte auch die Wohnung des Rendsburgers durchsucht. Ein Tatverdacht ließ sich nicht erhärten.

Am 4. November fanden Polizisten dann die Leiche sowie persönliche Gegenstände auf dem Spitzboden. Sie halten den 40-Jährigen für dringend tatverdächtig, auch die damals 26 Jahre alte Geesthachterin ermordet zu haben. Auch sie wurde durch Gewalteinwirkung und Überziehen einer Plastiktüte über den Kopf getötet.

Die Ermittlungen gegen den Rendsburger konzentrieren sich nun unter anderem auf die Auswertung von Datenträgern und die Untersuchung sichergestellter Gegenstände. „Ob der Beschuldigte für weitere Straftaten in Betracht kommt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben“, heißt es seitens der Polizeidirektion in Kiel.

Verbindung zum Rensburger Prostituiertenmörder bisher unklar

Am Dienstagmorgen wurde zudem eine Kleingartenparzelle in Rendsburg durchsucht. Dabei kamen auch Leichenspürhunde zum Einsatz. Konkrete Hinweise, dass in der Parzelle eine tote Person liege, gebe es allerdings nicht, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Die Gartenlaube sei von dem 40-Jährigen häufiger genutzt worden.

In welcher Verbindung die Geesthachterin und der Mann standen, ist noch unklar. So sagte ein Sprecher der Polizeidirektion: „Hierzu wird noch ermittelt.“ Seines Wissens habe der Mann aber zum damaligen Zeitpunkt nicht in Geesthacht gewohnt. Der 40-Jährige schweigt bislang.​