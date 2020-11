Geesthacht. Eigentlich hat „Anouk“ die Ruhe weg. Gelassen sitzt der Sibirische Uhu auf dem Arm von Falknerin Martina Burgold, schaut lässig in der Gegend herum und lässt sich vom Treiben um ihn herum in der Geesthachter Fußgängerzone nicht stören. Kinder und Erwachsene nähern sich neugierig, fragen, ob man den prächtigen Vogel mit den eindrucksvollen roten Augen streicheln könne.

Das geht, „Anouk“ lässt alles gutmütig geschehen, nur einmal wird er unruhig: Der Hund, den ein Passant dabei hat, macht ihm Angst. Der ist zwar nur halb so groß wie er, aber man weiß ja nie. „Anouk“ plustert sich vorsorglich lieber mal auf, plötzlich ist er mit gesträubten Federn kugelrund und doppelt so groß wie vorher.

Uhu „Anouk“ soll an die Menschen gewöhnt werden

„Ich bin hier, damit ,Anouk’ sich an die Öffentlichkeit gewöhnt“, sagt die Geesthachter Falknerin. Sie ist mit dem VW Golf zum Parkplatz gefahren, die große Eule sitzt dabei in einer großen Hundetransportbox. Zu Hause gibt es eine Voliere mit Ast und Nest, Martina Burgold möchte später mit dem Vogel Kindergärten, Schulen oder auch Altenheime besuchen. „Ich will, dass diese Tiere besser geschützt werden, und der Mensch schützt nur, was er kennt“, meint sie. Sie würde gern ein Resthof kaufen und einen Falknerei-Gnadenhof eröffnen.

„Anouk“ ist jetzt sieben Monate alt. Nun wäre die Zeit, wo ihn in der Wildnis seine Eltern vom Nest vertreiben würden. Er müsste selbstständig werden. Da passt es, dass er seit einer Wochen das namensgebende „Uhu“ machen kann.

Wer will, kann sich für einen Uhu-Besuch melden

Martina Burgold hat den Uhu als sechs Tage altes Küken von einem bayrischen Züchter gekauft und mit der Hand aufgezogen. 400 bis 500 Euro kostet so ein Vogelbaby – das aber zum Glück nicht jeder bekommt. Ohne Sachkundenachweis geht gar nichts. „Man muss zum Beispiel einen Falknerschein und einen Jagdschein haben“, sagt Martina Burgold.

Wer Interesse am Uhu-Besuch hat schreibt eine E-Mail an falknerei-burgold@gmx.de