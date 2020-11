Dassendorf. Ein letztes Mal drehte Ingrid Püst am 4. November den Tresorschlüssel um, verstaute die Kasse wie gewohnt. 22 Jahre lang war sie eine Garantin für die Sicherheit der Gelder des Amtes Hohe Elbgeest und der amtsangehörigen Gemeinden sowie der Stiftung Aumühle und des Schulverbandes.

Mit wie vielen Millionen sie in der Zeit jonglierte, ist nicht zu errechnen – es waren einige. Immer wahrte sie den Überblick, niemals fehlte auch nur ein Cent, so das Amt. Doch nun geht Ingrid Püst in den Ruhestand.

Nach 22 Jahren beim Amt Hohe Elbgeest geht Ingrid Püst in den Ruhestand

Das Kassengeschäft lernte die 57-jährige Lankauerin gleich nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim Kreis Herzogtum Lauenburg. Fünf Jahre lang war sie in Ratzeburg in der Kämmerei tätig. 1979 wechselte sie dann nach Wentorf und wurde dort Gemeindekassenleiterin. Im selben Jahr zog die passionierte Skifahrerin nach Escheburg – der Liebe wegen.

Nach der Geburt der Tochter pausierte Ingrid Püst. Dann arbeitete sie viele Jahre bei einem Steuerberater – bevor sie 1998 wieder in den öffentlichen Dienst einstieg und Kassenleiterin im Amt Hohe Elbgeest wurde. Ein Glücksfall für das Amt und seine Gemeinden, wie ihr Chef, Kämmerer Ingo Jäger betont.

Sämtlicher Buchungsverkehr verlief reibungslos, Abschlüsse stimmten

Zuverlässig und unaufgeregt habe Ingrid Püst dafür gesorgt, dass sämtlicher Buchungsverkehr reibungslos lief und die Abschlüsse stimmten. Durch Fortbildungen zur Bilanzbuchhalterin und zur Verwaltungswirtin qualifizierte sie sich fort. „Frau Püst hinterlässt große Fußstapfen“, lobt Amtsdirektorin Christina Lehmann.

„Langweilig wird mir nicht. Ich habe immer sehr gerne gearbeitet, aber jetzt freue ich mich, Haus und Garten zu genießen, mehr Zeit mit der Familie und den Enkelkindern zu verbringen sowie ausgiebige Radtouren mit meinem Mann zu unternehmen“, sagt die künftige Renterin.