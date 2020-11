Geesthacht. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt im Kreis Herzogtum Lauenburg nach wie vor. Auch wird die Lage an den Schulen zunehmend unübersichtlich. Immer mehr Schüler und Lehrer müssen in Quarantäne.

An der Bertha-von-Suttner-Schule in Geesthacht hatte es in einer elften Klasse einen positiven Corona-Fall gegeben. Noch am Sonntagnachmittag wurden die Kontakte ermittelt und die betroffenen Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne geschickt. Schulleiter Kai Nerger sagte am Montagmittag dazu: „Das hat alles gut funktioniert. Die Betroffenen sind alle zu Hause geblieben.“

Weitere Corona-Fälle an der Bertha-von-Suttner-Schule in Geesthacht

Doch nun sind weitere Corona-Fälle an der Geesthachter Schule bekannt geworden. Seitens der Kreisverwaltung heißt es: „Die Lage ist aktuell noch unübersichtlich, da noch zwei weitere Fälle in der betroffenen Klasse entdeckt wurden. Hinzu kommen Fälle aus den Jahrgängen 12 und 13, hier haben sich ebenfalls Schüler mit dem Coronavirus infiziert. „Da stehen wir aber noch am Anfang der Kontaktermittlungen und stimmen uns gerade mit der Schulleitung über das weitere Vorgehen ab“, so Kreissprecher Tobias Frohnert.

Schulleiter Kai Nerger ist froh darüber, dass die Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt einwandfrei läuft. „Wir befinden uns aber aktuell noch im Klärungsvorgang. Kontakte werden ermittelt, Schüler und Lehrer in Quarantäne geschickt und der Testbus wird vorbeikommen.“ Möglicherweise werden komplette Jahrgänge vorsorglich in Quarantäne geschickt und digital von zu Hause aus unterrichtet.

Testergebnisse von Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft sind da

Auch in Schwarzenbek gibt es bestätigte Coronafälle an einer Schule: So sind 41 Schüler aus einer ersten und vierten Klasse sowie neun Lehrer der Nordostschule in Quarantäne geschickt worden. Der Corona-Testbus der Kassenärztlichen Vereinigung ist laut Kreisverwaltung derzeit voll ausgelastet. „Am Freitag werden die Schüler der Nordostschule getestet, ein früheren Termin gab es nicht“, so der Kreissprecher.

Seit vergangenem Donnerstag steht auch die Flüchtlingsunterkunft an der Mercatorstraße unter Quarantäne. Ein Bewohner wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Hier hatte die Kontaktermittlung eine Vielzahl diffuser Kontakte zwischen allen Bewohnern der Einrichtung ergeben. Am Freitag vor der Corona-Testbus vor, nun liegen erste Ergebnisse vor: 54 von 85 Ergebnisse sind zurück, alle negativ. Für die 85 Bewohner der Flüchtlingsunterkunft an der Mercatorstraße bedeutet es trotzdem, dass sie sich mindestens bis zum 7. November an einer Ausgangssperre halten müssen.

Aktuell gibt es im Herzogtum 624 bestätigte Corona-Fälle

Am Sonntag war eine 74 Jahre alte Corona-Patientin in das Johanniter-Krankenhaus in Geesthacht eingeliefert worden Ihr ging es s schlecht, sodass sie direkt auf die Intensivstation gebracht werden musste. Aktuelle Infos zu ihrem Gesundheitszustand gab es am Montagmittag noch nicht.

Somit gibt es im Herzogtum Lauenburg am Montag 624 bestätigte Corona-Fälle (Stand: 11.30 Uhr). Das sind neun Infizierte mehr als am Sonntag. Der Inzidenzwert liegt im Kreis bei 60,6.