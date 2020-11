Geesthacht. Er habe nur Münzen suchen wollen, versicherte der Mann. Am vergangenen Sonnabend war der Hamburger mit seinem Auto nach Geesthacht gekommen. Sein Ziel: Das Elbufer zwischen dem Ortsteil Tesperhude und Schnakenbek im Naturschutzgebiet Hohes Elbufer. Mit einer Sonde wollte er am Strand nach Metall suchen. Doch dieser „Schatz“, den er gegen Mittag freigelegt hatte, trieb ihm die Schweißperlen auf die Stirn: Eine Granate lag nur etwa 20 Zentimeter tief unter dem Sand im Schlick.

Das Brisante: Bei dem Fundstück handelte es sich um einen sogenannten Blindgänger mit noch intaktem Zünder. Die Granate wurde offenbar am Ende des Zweiten Weltkriegs von einem britischen Panzer oder Geschütz abgefeuert.

Elbufer war am Ende des Zweiten Weltkriegs umkämpft

Am 19. April 1945 hatten Wehrmachtssoldaten die Elbbrücke in Lauenburg gesprengt, um den Vormarsch der britischen Truppen Richtung Norden aufzuhalten. Das gelang ihnen jedoch nur kurzzeitig: Die Briten unter dem Oberbefehl des Feldmarschalls Bernard Law Montgomery belegten das nördliche Elbufer mit einem Artilleriehagel, bildeten in Schnakenbek einen Brückenkopf und setzten mit einer Pontonbrücke über. Ihr Ziel war die Ostsee, die sie vor der aus Osten anrückenden Roten Armee erreichen wollten.

Möglicherweise hatte es der Sondengeher auf leere Geschosshülsen abgesehen, die im Internet zur Preisen von einigen Hundert Euro gehandelt werden. Doch eine scharfe Granate war auch ihm zu brisant: Er verließ die Fundstelle und alarmierte die Polizei. Mit zwei Beamten ging es dann im Polizeiwagen über die Waldwege zur Elbe, bis die Wege für das Fahrzeug zu schmal wurden.

Polizei alarmieren bei Fund von Munitionsresten

Nach 200 weiteren Metern zu Fuß konnte der Mann den Beamten die Granate zeigen. Die hatten ihrerseits bereits die Experten des Kampfmittelräumdienstes aus Kiel alarmiert. Gegen 15 Uhr, drei Stunden nach Meldung des Fundes, sicherte ein Sprengstoffexperte die Granate und nahm sie zur sachgerechten Vernichtung mit nach Kiel.

Kriegsaltlasten können überall dort gefunden werden, wo Gefechte stattgefunden haben. Wer Bomben, Handgranaten oder Waffen findet, sollte sie keinesfalls selber ausgraben, sondern den Fundort sofort verlassen und die Polizei über den Notruf 110 informieren.