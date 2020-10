Geesthacht. Alleine 33 neue Corona-Fälle an einem Tag meldete gestern der Kreis Herzogtum Lauenburg. Was das bedeutet, kündigte Kreissprecher Tobias Frohnert schon mal an: „Wir werden Mittwoch die 50er-Inzidenz-Grenze reißen.“ Heißt im Klartext: Der Wert an Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner übersteigt die kritische Marke, ab der strengere Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie gelten. Unter anderem wird die Anzahl von Personen, die sich im öffentlichen wie im privaten Raum treffen dürfen, auf zehn begrenzt. Gleiches gilt für den Amateursport.

Immer mehr Neuinfektionen im Herzogtum Lauenburg

Über den aktuellen Landeserlass hinaus plant Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weitere Verschärfungen der Corona-Regeln. Demnach soll unabhängig von der Inzidenzzahl für mindestens drei Wochen bei zehn Personen Schluss sein. Die allgemeine Maskenpflicht für Schüler ab Klasse fünf soll verlängert werden und künftig auch Grundschüler ab einem Inzidenzwert über 50 eine Maske tragen.

Mit den 33 neuen Fällen beläuft sich die Gesamtzahl aller positiv Getesteten im Herzogtum Lauenburg auf 532. Diese Zahl deckt sich nicht mit der des Robert-Koch-Instituts, die um 19 niedriger angegeben wird. „Wir ermitteln die Zahlen. Unsere ist richtig“, betont Tobias Frohnert. Die Differenz resultiere wohl an Problemen mit dem Landesserver in der vergangenen Woche, als die Zahlen zunächst nicht gemeldet werden konnten.

Zahl der an Covid-19 verstorbenen Personen unverändert

Wie viele der 532 Personen genesen sind, konnte das Kreis-Gesundheitsamt aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse in den vergangenen Tagen nicht mehr aktualisieren. Zuletzt waren es 357. Die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Personen beträgt unverändert 18.

Lesen Sie auch:

Im Johanniter-Krankenhaus werden weiterhin zwei Patienten mit Symptomen auf der Isolierstation behandelt, dazu kommt ein Verdachtsfall. Eine positiv getestete Person wurde inzwischen ohne Symptome wieder entlassen. Am Geesthachter Otto-Hahn-Gymnasium, an dem zwei Sechstklässler das Coronavirus haben, bleibt eine Klasse in Quarantäne.