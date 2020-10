Fahrendorf. Wie bitte geht es nach Fahrendorf? Von Escheburg aus jedenfalls nicht. Dort saniert die Gemeinde gerade ihren Teil der Dorfstraße, die sonst unten aus über Fahrendorf zur Bundestraße B 404 nach oben auf den Geesthang führt. Anreisende nach Fahrendorf folgen von dort aus einer Umleitung

durch Geesthacht zum oberen Ende der Dorfstraße, die dort in die B 404 mündet.

Den Weg Zum Fahrenkrug zu finden, ist schwierig

Dumm nur, dass kurz vor der Zufahrt ein großes Verkehrsschild anzeigt, dass der Reisende angeblich nicht zum Ziel seiner Fahrt kommt: der Gaststätte Zum Fahrenkrug etwa. Der Ortsname ist mit einem Kreuz durchgestrichen. Absperrbarken neben der Zufahrt zur Dorfstraße suggerieren zusätzlich, dass es nicht weitergeht.

Das Kreuz ist schlichtweg falsch

Geht es aber doch. Das Kreuz ist schlichtweg falsch. Und die Sperrungen wurden Mitte September aufgestellt, als die Hohenhorner (oben) und Escheburger (unten) damit begannen, ihren Part der Dorfstraße zu sanieren. Der Mittelteil, den Fahrendorf-Kröppelshagen verantwortet, war im April fertig geworden. Die Dorfstraße führt durch das Gebiet dieser drei Gemeinden.

Maike Wolf, die Inhaberin des Fahrenkruges, ist konsterniert. „Die Gäste fragen, ob wir total abgesperrt sind“, sagt sie. „Ich werde schon in Geesthacht und auf dem Markt angesprochen. Unten ist gesperrt, über Geesthacht wird umgeleitet, und oben ist kein Schild, dass man reinfahren kann.

Die Gäste sind im Kreis gefahren. Einige rufen dann verzweifelt über Handy an: ,Wie kommen wir zu euch?’“ Viele, die es geschafft haben, würden mit einem Stoßseufzer zur Tür hereinkommen: „Das ist ja schwierig, zu euch zu kommen.“ Die Folge: Verspätungen. Ärgerlich, wenn es sich um Gesellschaften handelt, bei denen die Bereitstellung des warmen Essens durchkonzeptioniert ist.

Gaststätten-Inhaberin hat sich das das Bauunternehmen gewendet

Die Beschilderung ist falsch. Es geht sehr wohl nach Fahrendorf.

Foto: Dirk Palapies

Maike Wolf hat sich an das Bauunternehmen, die KLT Verkehrswegebau aus Dassendorf, gewandt, das die Arbeiten durchführt, und um eine richtige Beschilderung gebeten. Geschäftsführer Christopher Buhk hätte gern persönlich geholfen, darf er aber nicht. „Die Aufstellung ist eine verkehrsrechtliche Anordnung. Wir sind nicht frei, Schilder einfach zu ändern“, erklärt er die Sachlage. Er habe aber seinen Subunternehmer angerufen und die Änderungswünsche weitergegeben. Trotzdem passierte nichts in Sachen rotem Kreuz. Da es sich bei der Dorfstraße um eine Gemeindestraße handelt, ist das Amt Hohe Elbgeest zuständig. Dort war am Montag bis Redaktionsschluss kein Verantwortlicher für den Vorgang zu erreichen.

Lesen Sie auch:

Escheburgs Bürgermeister Frank Krause (Grüne) erklärt das Vorgehen, wann bei Straßensanierungen Umleitungen nötig werden: Im Vorfeld gäbe es Besprechungen mit Polizei und Verkehrsbetrieb, geklärt werden müsse auch, wo der Bus umgeleitet wird. Das alles werde gemeinsam abgesprochen. Die Beschilderung sei dann eine verkehrsrechtliche Anordnung, die Baufirma stellt die Schilder auf. Warum die Straße nicht in einem Rutsch zusammen mit dem Kröppelshagener Teil saniert werden konnte, erklärt er aus Sicht der Escheburger mit der unterschiedlichen Terminierung von Fördermitteln.

Ende der Woche sind die Bauarbeiten fertig

Das Problem solle sich nun zum Ende der Woche lösen: Die Bauarbeiten sind dann fertig. Christopher Buhk verspricht auf Nachfrage unserer Zeitung: „Spätestens Freitag kommt man auf der Dorfstraße wieder durch.“ Maike Wolf ist noch skeptisch: „Mir fehlen die Worte, ich glaube da noch nicht dran“, sagt sie. Und dann ist da ja immer noch das Kreuz mit dem Kreuz ...