Geesthacht. Sendet die Stadt Geesthacht bald live aus der Ratsversammlung? Wie das Vorhaben umgesetzt werden kann und welche Probleme zu beachten sind, ist Thema im kommenden Hauptausschuss am Donnerstag, 22. Oktober (18 Uhr, Ratssaal des Rathauses). Die Verwaltung berichtet dann, was sie seit August herausgefunden hat.

Die SPD-Fraktion hatte im Ausschuss vor zwei Monaten einen Prüfantrag gestellt, dem die Ausschussmitglieder nach Berücksichtigung von Änderungswünschen einstimmig gefolgt waren. So wollte Christoph Hinrichs (Die Linke), dass die Überprüfung der Persönlichkeitsrechte und der Barrierefreiheit mit in den Antrag aufgenommen werden.

Stadt will live aus Ratsversammlung senden

Neu ist die Idee für so eine Übertragung nicht. In Deutschland gibt es bereits diverse Kreise und Städte, die ihre Sitzungen per Videostream öffentlich machen, Kiel etwa und Norderstedt. In der Corona-Pandemie wurde es immer mehr.

Für Geesthacht fasst die Stadt eine populäre Internetseite ins Auge. „Damit eine Akzeptanz in der Bevölkerung entsteht, sollte die gängige Videoplattform Youtube genutzt werden“, teilt Torben Heuer von der Zentralen Verwaltung der Stadt Geesthacht mit. Hier verfüge Geesthacht bereits über einen Account, der genutzt werden könne.

Kosten pro Übertragung etwa 1600 Euro

Die Stadtverwaltung rechnet für eine Übertragungen mit Kosten in Höhe von 1.600 Euro pro Ratsversammlung. Denn die erforderliche technische Ausstattung wie Kamera, Schnitttechnik und dergleichen sei nicht vorhanden, so Torben Heuer. Professionalität und Erfahrung in der Umsetzung der Übertragung sowie in Kameraführung und Schnitt sieht die Stadt jedoch als unabdingbar an für die Akzeptanz bei den zuschauenden Bürgern. Daher müssten die Aufträge für die Liveübertragungen extern vergeben werden.

Lesen Sie auch:

Das Problem beim Zusehen auf Youtube: „Die Nutzenden müssen davon ausgehen, dass Nutzungsdaten bei Besuch der Plattform an Google weitergegeben werden“, so Torben Heuer. Für diejenigen, die deswegen Bedenken hätten, sollte eine Alternative bereitgestellt werden wie eine zweite Plattform, wodurch allerdings weitere Kosten entstehen dürften.

Prüfen, ob viele Bürger die Option nutzen

Geesthachts Bürgervorsteher Samuel Walter Bauer (SPD) ist auch als Abgeordneter im Kreistag vertreten und mit Liveübertragungen vertraut – der Offene Kanal Lübeck überträgt regelmäßig. Allerdings nur den Ton. Bauer rät – sollte es denn wirklich zu Übertragungen aus der Ratsversammlung kommen –, sich die Entwicklung zunächst mal ein Jahr anzuschauen. „Wenn es dann nur zwei Leute sind, die sich den Stream regelmäßig aufrufen, dann ist das ‘rausgeworfenes Geld“, findet er. „Sind es aber 300, dann ist das eine ganz andere Sache.“