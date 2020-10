Geesthacht. In der im Edmundsthal gelegenen Vamed Klinik, in der neurologisch erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene behandelt werden, ist bei einer neunjährigen Patientin eine Ansteckung mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Als das Mädchen während seines Klinikaufenthaltes Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigte, veranlasste die Klinik eine Testung. Das Gesundheitsamt ermittelte, dass 14 Personen, sieben Patienten und sieben Mitarbeitende, Kontakt zu dem Mädchen hatten.

Alle Patientinnen und Patienten haben die Geesthachter Klinik daraufhin sofort verlassen und sich in die häusliche Quarantäne begeben. Für die Mitarbeitenden wurde am Freitag ein Beschäftigungsverbot bis Montag ausgesprochen, da gestern noch nicht feststand, wie intensiv die Kontakte während der Behandlungen sowie in der Freizeit waren und welche Schutzvorkehrungen dabei getroffen wurden.

Mitarbeiter der Vamed Klinik unter Quarantäne

Die Vamed Klinik liegt idyllisch im Edmundsthal in Geesthacht. Unter anderem werden hirnverletzte Kinder und Jugendliche behandelt.

Hierzu sollen am Sonnabend weitere Erkenntnisse vorliegen. Am Montag soll basierend auf den Ergebnissen die Entscheidungen über eine Fortsetzung von Beschäftigungsverboten und Quarantäneanordnungen getroffen werden können. Die überwiegende Zahl der Kontaktpersonen lebt nicht im Kreis Herzogtum Lauenburg. Die örtlich zuständigen Gesundheitsämter wurden informiert.

Auch in Schwarzenbek gibt es einen Corona-Fall, der weitere Kreise ziehen könnte. Nach Angaben der Kreisverwaltung Herzogtum-Lauenburg wurde bei einem 20-Jährigen das Coronavirus nachgewiesen. Der positiv getestete junge Mann sei Mitglied im „Combat Center Schwarzenbek“ und habe dort am Boxtraining teilgenommen.

20-Jähriger nahm in Schwarzenbek am Boxtraining teil

Das Gesundheitsamt ermittelte am Freitag zunächst 19 Kontaktpersonen im Verein, die nun kontaktiert werden sollen. Hinzu kommen weitere fünf Menschen im Ausbildungsbetrieb des Sportlers, die nun ebenfalls kontaktiert werden müssen. Die am Sonnabend startenden Corona-Tests sollen dann zeigen, ob eine weitere Ausbreitung erfolgt ist. Das Gesundheitsamt bittet darum, dass sich mögliche Kontaktpersonen erreichbar halten und nach Möglichkeit von Kontakt zu anderen Personen absehen.

Mit dem Stand von Donnerstag gab es im Kreis Herzogtum Lauenburg seit Beginn der Pandemie insgesamt 373 bestätigte Corona-Infektionen. 336 Personen von ihnen gelten mittlerweile als genesen, 18 Personen verstarben. Die Quote einer „Sieben-Tage-Inzidenz“ lag zuletzt bei 4,6 Erkrankten je 100.000 Einwohnern.