Aumühle: Autos krachen frontal gegeneinander – Frau wird eingeklemmt

Aumühle. Die Kreuzung zwischen Aumühle und Dassendorf glich am Freitagmittag einem Trümmerfeld. Überall lagen Autoteile verstreut, Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot angerückt. Gegen 13 Uhr waren hier zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit ineinander gekracht.

Unfall bei Aumühle: 38-Jährige übersieht Pkw beim Abbiegen

Eine 38 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem VW Polo aus Richtung Ausmühle in Richtung Dassendorf unterwegs. An der Kreuzung zur Landesstraße 208 wollte sie nach links in Richtung Friedrichsruh abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Ford Focus. Sie krachte mit ihrem Wagen frontal in das Auto. Am Steuer des Focus saß ein 40-Jähriger aus dem Bereich Ratzeburg. In dem Kreuzungsbereich ist eine Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde erlaubt.

Das Aufgebot an Rettungskräften war groß bei dem Zusammenstoß an der Kreuzung zwischen Aumühle und Dassendorf.

Foto: Christoph leimig / Leimig

Durch die große Wucht des Aufpralls wurde die Front beider Fahrzeuge komplett abgerissen und die Autos in sich zusammengeschoben. Dabei wurde die Fahrerin in ihrem VW-Polo eingeklemmt.

Die Retter der Feuerwehren Aumühle, Wohltorf, Wentorf und Dassendorf mussten das Dach und die Tür des Fahrzeugs mithilfe von hydraulischen Scheren entfernen und die Fahrerin befreien. Die schwer verletzte Frau war noch ansprechbar, sie wurde aber vor Ort durch einen Notarzt behandelt. Der andere Fahrer wurde im Rettungswagen versorgt. Beide kamen anschließend ins Krankenhaus nach Boberg.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizisten aus Wentorf haben die Kreuzung während der Rettungsarbeiten für knapp zwei Stunden voll gesperrt. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert.