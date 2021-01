Seit kurz nach 12 Uhr sind rund 150 Feuerwehrleute am Einsatzort an der Bergstraße und löschen den Brand. Es gibt keine Verletzten.

Aumühle: Ein Wohnhaus an der Bergstraße steht in Flammen. Rund 150 Feuerwehrleute sind vor Ort. Mehrere Drehleitern kommen zum Einsatz.

Freiwillige Feuerwehr Feuer in Aumühle: Wohnhaus steht in Brand

Aumühle. Großeinsatz in Aumühle: Seit kurz nach 12 Uhr sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Aumühle und weitere Feuerwehren im Einsatz an der Bergstraße. Mehr als eine Stunde stand ein Haus, in dem vier verschiedene Parteinen wohnen, in Brand. Mittlerweile sind die Flammen weitestgehend gelöscht, aber die Rauchentwicklung ist nach wie vor stark.

Thomas Grimm, Sprecher der Kreisfeuerwehr, beschreibt den Einsatz so: "Wir sind mit etwa 150 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Löscharbeiten gestalten sich etwas schwierig, da das Wohnhaus Teil eines größeren Geländes ist, auf dem auch die Feuerwache selbst, der Bauhof, die Polizeiwache und ein Elektroinstallationsgeschäft ansässig sind." Es sei alles sehr verwinkelt und man versuche über die Drehleitern an das Brandnest zu gelangen.

Verletzte gibt es keine. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Der Sprecher der Kreusfeuerwehr geht davon aus, dass die Löscharbeiten noch mindestens zwei Stunden andauern. Die Bergstraße in Aumühle ist komplett gesperrt.