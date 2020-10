Aumühle. Die Eisenbahnfreunde des Lokschuppens in Aumühle öffnen regelmäßig die Türen ihrer historischen Schienenfahrzeuge, bieten Gelegenheit zum Anschauen, Anfassen und Staunen. Eines der wichtigsten Exponate ist die preußische „T 3“, die 2002 ihren 100. Geburtstag feierte. All das und noch viel mehr können Besucher des letzten Aktionstages für dieses Jahr im Eisenbahnmuseum entdecken. Er startet am kommenden Sonntag, 25. Oktober, um 11 Uhr und endet um 17 Uhr.

Es gibt Modell-Straßenbahnen zum Selberfahren

Die Besonderheit des Aktionstages: Es wird ein selbstgebauter Führerstand einer Lok der Baureihe „BR 182“ ausgestellt. Er ist ausgestattet mit einem elektronischen Buchfahrplan, Zugfunk, Manometer und Diagnose Display. Teilweise wurden Originalteile verbaut. Aber auch die bekannten Erlebnisse für Groß und Klein werden wieder geboten: So etwa kleine Mitfahrten auf der Feldbahn, Modell-Straßenbahnen zum Selbstfahren und die Erklärung der Funktionsweise einer Dampflok. Zudem öffnet der Souvenirladen.

Eine Fotoschau führt in die Vergangenheit, der „Sprung über die Elbe – Erinnerungen an die Straßenbahnlinie 33“. Mit einer umfangreichen Fotoschau wird die Entstehung, der Weg und der Betrieb der Straßenbahnlinien zwischen Hamburg über Wilhelmsburg nach Harburg bis zur letzten Fahrt einer Straßenbahn über die Norder-Elbbrücke am 22. Mai 1977 gezeigt.

Besuch lässt sich mit weiteren Aktivitäten verbinden

Zur Erfrischung werden kalte Getränke angeboten. Die Betreiber des Eisenbahnmuseums machen auf das geltende Hygienekonzept aufmerksam: Die Besucher werden gebeten, auf die Anweisungen der Mitarbeiter vor Ort zu achten. In Fahrzeugen oder Gebäuden kann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich sein.

Erwachsene zahlen 3 Euro Eintritt, Kinder 1 Euro. Der Lokschuppen liegt ganz in der Nähe des S-Bahnhofs Aumühle am Wanderweg zum Schmetterlingsgarten. Ein Besuch lässt sich mit einem Spaziergang durch den Sachsenwald oder einer Kletterpartie im nahe gelegenen Kletterpark verbinden. Weitere Infos unter www.vvm-museumsbahn.de