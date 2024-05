Neu-Lankau. Das Kind fällt beim Zusammenstoß vom Pferd. Das Tier erleidet blutige Wunden. Opfer merkt sich besonderes Detail am Unfallauto.

Ein besonders dreister Fall von Fahrerflucht beschäftigt derzeit die Polizei im Kreis Herzogtum Lauenburg. Wie die Beamten am Montag mitteilen, ist es bereits am Freitag (24. Mai) zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Reiterin in Neu-Lankau gekommen. „Gegen 16.10 Uhr wollten eine 13-Jährige und eine 11-Jährige auf ihren Pferden den Friweh überqueren“, sagt ein Polizeisprecher.

Dort kam es zum Zusammenstoß. Das 13 Jahre alte Mädchen fiel vom Pferd, blieb laut Polizei aber unverletzt. „Das Pferd erlitt blutende Verletzungen an beiden Hinterbeinen“, so Sprecher Niklas Schwarz. Statt sich um die Mädchen oder das verletzte Tier zu kümmern, fuhr der Autofahrer einfach davon. Deswegen sucht die zuständige Polizei in Nusse nun Zeugen.

Laut der Kinder soll es sich bei dem Unfallauto um ein silberfarbenes Fahrzeug handeln, das vermutlich einen blauen Aufkleber auf der Motorhaube hatte. Der Fahrer sei etwa 60 Jahre alt und habe kurze graue Haare. Wer Hinweise zu dem Auto oder dem Fahrer geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter 04543/435980 zu melden.