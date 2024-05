Dassendorf. Offenbar gingen die Diebe dabei gezielt vor und schraubten die Spiegel von den Fahrzeugen ab. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In Dassendorf haben einige Autofahrer am Donnerstagmorgen (23. Mai) vermutlich verdutzt vor ihren Autos gestanden: Bei neun Fahrzeugen, die in dem Dorf bei Geesthacht geparkt waren, fehlten die Außenspiegel. Offenbar hatten Diebe die Dunkelheit der Nacht genutzt, um die Spiegel zu stehlen. Zwischen 23 und 5 Uhr waren die unbekannten Täter in den Straßen Kreuzhornweg, Wulersweg, Götenweg und Grenzwall unterwegs.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Donnerstag etwas Auffälliges in den genannten Straßen beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 04152/80030 entgegengenommen.