Rock am Pool war über viele Jahre ein Höhepunkt der Saison im Büchener Waldbad, für 2024 ist ein für den 8. Juni geplantes Nachfolge-Event Pop am Pool abgesagt. Grund sind weiter schwindende Einnahmen der Gemeinde und die von Bürgermeister Dennis Gabriel jüngst verhängte Haushaltssperre.

Nach einer Corona-Zwangspause 2021 war Rock am Pool 2022 groß nachgeholt worden. Das 50-jährige Bestehen des Waldbades sollte im Vorjahr begangen werden, unter dem Motto „50+1“ feierten die Büchener im August 2022 das Fest nach. Volker Rosin hatte zunächst die kleinen Gäste mit einer Kinderdisco begeistert, abends heizten die Cover Piraten den Älteren mit vielen Hits ein.

Leere Kasse Büchen: Pop am Pool im Waldbad ist abgesagt

Angesichts der schon seinerzeit angespannten Haushaltslage hatte Büchens Kulturausschuss um Prüfung gebeten, wie die Kosten reduziert werden könnten. Die Lösung: Auf Live-Musik sollte verzichtet werden, künftig ein DJ für Stimmung sorgen. „Aus Rock am Pool wurde deswegen Pop am Pool“, erläutert Heinz Bohlmann, Kulturbeauftragter und Sprecher der Gemeinde in Personalunion.

Doch der Gemeindehaushalt weist dieses Jahr bereits eine Lücke von rund 2,5 Millionen Euro auf. Jetzt fehlen voraussichtlich weitere 590.000 von den auf rund vier Millionen Euro veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen. Bis zum Verabschieden eines Nachtragshaushaltes frühestens im Juni hat der Bürgermeister jüngst die Notbremse gezogen.

Absage spart Büchen etwa 12.000 Euro

Die trifft freiwillige Leistungen der Gemeinde etwa an Vereine und Institutionen, ebenso Aktivitäten und Investitionen, die vertraglich noch nicht fixiert sind. „Mit der Absage von Pop am Pool sparen wir mindestens 12.000 Euro, unsere Vertragsparteien sind sehr kulant“, erläutert Bohlmann. „Viele kleine Posten addieren sich zu größeren Summen. Das beginnt bei den Gema-Gebühren für die Musik und hört bei den Grillwürstchen noch nicht auf. Die können wir ja nicht in Kommission erwerben, die nicht verkauften nach dem Fest wieder zurückgeben.“

Mit weiteren Absagen rechnet der Pressesprecher nicht. „Alles, was vertraglich fixiert ist, wird erfüllt“, betont Bohlmann. Für die kommenden Wochen sind das Schützenfest (19. und 20. Mai in Büchen-Pötrau) und verschiedene Aktionen von Naturschutzbund und Ausfahrten des ADFC in Planung. Ebenso wie das „Street Life-Fest“ von Jugendzentrum Büchen und Mobiler Kinder- und Jugendarbeit am 2. Juni an der Skateanlage Büchen.

Priesterkate: Das Musikprogramm steht

Dazu zählt auch das Programm, das für die Priesterkate in den kommenden Monaten geplant ist. Wobei zwei Konzerte weit über Büchen hinauswirken. Rock Tales tritt am 28. Mai (19 Uhr) auf. Wer bei dem Namen an eine Band mit einem halben Dutzend Musiker denkt, liegt jedoch falsch.

Auf großen und kleinen Bühnen ein Erlebnis: Blues-Legende Abi Wallenstein © Ulf-Peter Busse | Ulf-Peter Busse

Jürgen Rau hat in Jahrzehnten in verantwortlichen Positionen in verschiedenen Musik-Labeln viel Berührendes, Kurioses und Spektakuläres mit hoffnungsvollen Newcomern wie auch Weltstars erlebt. Das wandernde Musiklexikon und der Autor mehrerer Bücher wird am Abend vom musikalischen Multitalent und Erfolgskomponisten Richard Rossbach begleitet.

Auf den Spuren von Jimmy Hendrix, Eric Clapton und Neil Young

Mit viel Humor und großen musikalischen Fertigkeiten entführen die beiden Männer ihr Publikum in die Zeiten weltbekannter Stars. Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer zählen ebenso dazu wie Ex-Beatle Paul McCartney, „Slowhand“ Eric Clapton, Neil Young und Jimmy Hendrix. Der Ausnahmegitarrist verband auf dem Woodstock-Festival mit seinem Hit „Star spangled Banner“ 1969 die US-Nationalhymne derart eindringlich mit den Schrecken des Vietnamkrieges, dass der Song zeitweise für Fans gleichermaßen zur Hymne von Woodstock und zu dem Protestsong gegen den Krieg in Indochina geriet.

Noch vor Rock Tales erobert in der Priesterkate am 23. Mai (19.30 Uhr) ein Musiker die Bühne, der für sich selbst, seine Virtuosität und seine Liebe zu handgemachter Musik steht. Blues-Legende Abi Walleinstein gilt bis heute als einer der besten europäischen Musiker des Genres.

Er hat mit Mitstreitern wie Axel Zwingenberger, Inga Rumpf, Joja Wendt und Vince Weber viele Erfolge gefeiert. Und hat im Vorprogramm von Weltstars wie Joe Cocker, Johnny Winter und Fats Domino seine Spuren hinterlassen.

