Geesthacht. Am vergangenen Wochenende drangen die Diebe in das Gebäude ein. Die Täter öffneten und stahlen Pakete. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der ein oder andere Geesthachter dürfte in den kommenden Tagen vergeblich auf ein bestelltes Paket warten: In das Postumschlaglager an der Vierländer Straße an der Elbe wurde eingebrochen. Die Diebe sollen sich zwischen Sonnabend, 4. Mai, 14 Uhr und Montag, 6. Mai, 6.10 Uhr, Zugang zum Postlager verschafft haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die Täter über ein Anlieferungstor zum Gebäude.

In dem Lager öffneten sie diverse Pakete und entnahmen auch zum Teil die Waren. Darüber hinaus nahmen die Täter eine unbekannte Zahl an Paketen mit. Die Einbrecher verschafften sich zudem gewaltsam Zugang in den Bürotrakt. Auch hier machten sie Jagd auf Wertgegenstände.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden. Die Polizei fragt nun, wer in dem relevanten Zeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat. Hinweise an die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/800 30.