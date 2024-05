Geesthacht. Die Kirchengemeinde Geesthacht lädt zum 20. Mal zum Motorradgottesdienst ein. Was bei St. Salvatoris geplant ist.

Gemeinsam losknattern am Himmelfahrtstag: Die Kirchengemeinde Geesthacht lädt am Donnerstag, 9. Mai, zum 20. Mal zum Motorradgottesdienst ein. Beginn ist um 11 Uhr in der St.-Salvatoris-Kirche am Kirchenstieg 1 ein. In den Vorjahren fuhren stets um die 100 Biker aus nah und fern nach Geesthacht.

Die Kirchengemeinde Geesthacht lädt zum Motorrad-Gottesdienst ein

„Behütet bleiben, sich sicher fühlen bei Wind und Wetter, über rauen Untergrund hinweg oder entspannt dem schönen Weg folgen – aber zunächst innehalten, gemeinsames Gedenken an die Toten, Gespräch mit Gott – es tut gut, den Lärm draußen zu lassen, die Gedanken zu ordnen und der Hoffnung auf eine unfallfreie und beschützte Motorradsaison Raum zu geben“, sagt Pastorin Saskia Offermann über diesen besonderen Gottesdienst.

Anschließend geht es zu einer Tour durchs Lauenburgische und am Ende zurück zu St. Salvatoris zum Grillen und Klönen. Eingeladen sind natürlich auch alle, die nicht auf zwei Rädern unterwegs sind – „ein Erlebnis wird es allemal“, ist Saskia Offermann überzeugt.