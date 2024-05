Geesthacht. Die scheinbar spontane Aktion der Linedancer begeisterte in Geesthacht viele Spaziergänger. Was es damit auf sich hat.

Damit hatten die meisten Spaziergänger am Geesthachter Elbufer nicht gerechnet: Sie bekamen Sonnabendmittag (4. Mai) am Rande des Menzer-Werft-Platzes eine perfekte Show geboten. Nebeneinander, miteinander und in Reihen – die Rede ist von Linedance. Wer wollte, konnte sogar mitmachen. Die Linedance-Gruppe der Geesthachter Tanzgiesellschaft und die Coffee-in-Linedancer aus dem Oberstadttreff hatten zusammen zwei Choreografien einstudiert: eine, bei der auch Anfänger nicht ins Stolpern kommen und eine weitere, die wesentlich mehr Körperbeherrschung erfordert.

So wie sich die Linedancer auf dem staubigen Sandboden scheinbar spontan zusammenfanden, taten es zeitgleich Tänzer auf der ganzen Welt. Ben Murphy aus Düsseldorf und Sascha Wolf aus Stuttgart riefen vor Jahren zum ersten Linedance-Flashmob auf. Die Idee verbreitete sich rasend schnell über die sozialen Netzwerke. Seitdem wird weltweit, immer am ersten Maiwochenende, eine festgelegte Linedance-Choreografie getanzt.

Linedance: Ideal, wenn der Partner ein Tanzmuffel ist

Der Gedanke dahinter: gemeinsam Spaß haben und gleichzeitig Werbung für den besonderen Tanz machen. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob man Single ist oder der Partner ein Tanzmuffel. Beim Linedance tanzt jeder für sich allein und trotzdem gemeinsam in der Gruppe nach vorgegebenen Schrittfolgen und nach Pop-, Rock- und Country-Musik.

In diesem Jahr hatten die Organisatoren des Flashmobs zwei Titel ausgewählt und sich die Choreografie ausgedacht. Bei „Stand by me“ kamen in Geesthacht auch spontane Mittänzer aus dem Takt. Als jedoch der Titel „When you‘re drunk“ aus dem Lautsprecher erschallte, lichteten sich die Reihen und die geübten Geesthachter Linedancer aus beiden Gruppen konnten zeigen, was sie drauf haben.

Wer den Auftritt verpasst hat, kann sich möglicherweise bald selbst ein Bild davon machen. Ben Murphy und Sascha Wolf haben für den diesjährigen Linedance-Flashmob eine Webseite zur Verfügung gestellt. Auf der Seite www.linedanceflashmob.com können die internationalen Tanzgruppen ein Video ihres Auftrittes hochladen.