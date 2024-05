Büchen. Der 32-jährige Fahrer konnte an der Berliner Straße nach links oder rechts abbiegen. Doch er fuhr geradeaus in den Garten.

Das hätte schlimm ausgehen können, aber glücklicherweise endete ein Unfall am Sonnabend, 4. Mai, in Büchen nur mit Blechschaden: Gegen 13.15 wurde der Unfall in einem Wohngebiet an der Straßenecke Bützower Ring/Berliner Straße gemeldet. Schnell eilten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst dorthin. Anstatt nach rechts oder links abzubiegen, war der Fahrer eines VW Polo, der aus dem Bützower Ring kam, einfach geradeaus weitergefahren.

Der 32-Jährige durchschlug mit seinem Kleinwagen dabei einen Gartenzaun und kam schließlich an einer Schaukel zum Stehen. Wieso er nicht abbog, konnte bislang nicht geklärt werden. Ein medizinischer Notfall soll den Unfall nicht verursacht haben. Der Rettungsdienst eilte dem Man zur Hilfe, schwerere Verletzungen hatte er aber nicht erlitten. Die Unfallstelle wurde durch die Polizei abgesichert, Einsatzkräfte der Feuerwehr klemmten die Batterie ab und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Schließlich wurde der Unfallwagen abgeschleppt.