Lauenburg. Ein 62 Jahre alter Boizenburger stürzte auf dem separaten Streifen am Glüsinger Weg. Sein beachtlicher Promillewert lässt staunen.

In Lauenburg ist in der Nacht zum Freitag ein Mopedfahrer verunglückt. Er hatte offenbar einen feuchtfröhlichen Abend hinter sich. Der Mann aus Boizenburg fuhr gegen 2.30 Uhr den abgetrennten Fahrradweg am Glüsinger Weg entlang in Richtung Geesthacht. Laut Polizei stürzte der 62 Jahre alte Mann ohne Fremdeinwirkung.

Ein Autofahrer, der an der Unfallstelle vorbeikam, wurde auf den Mann aufmerksam und wählte den Notruf. Am Unfallort bemerkten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch: Ein Test, den der Mann freiwillig absolvierte, ergab einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille. Für die Entnahme einer Blutprobe und auch die Versorgung seiner Verletzung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.