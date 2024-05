Geesthacht. Der Naturgarten am Silberberg ist in Zusammenarbeit mit dem Nabu entstanden. Referenten bieten Hilfe für Planung und Gestaltung

Es ist noch nicht lange her, da war die 550 Quadratmeter große Fläche im rückwärtigen Bereich der Grundschule Silberberg im Geesthachter Ortsteil Düneberg eine einzige Fläche voller wild wuchernden Brombeeren. In gut zwei Jahren entstand in Zusammenarbeit vom Nabu Geesthacht und der Silberbergschule mit Geldern aus dem Topf der Perspektivschulen ein Kleinod der Natur. Das Schulbiotop am Silberberg gewann 2023 den Jugendumweltpreis der Stiftung Herzogtum Lauenburg.

Mit seinem „Amphitheater“, wie das Biotop genannt wird, dient es auch als offenes Klassenzimmer und enthält zwölf sogenannte Lebensinseln. Das sind Naturgartenelemente wie unter anderem eine Trockenmauer, ein kleiner Teich, eine Totholzpyramide, ein Wildblumenbeet und eine Benjeshecke (besteht aus gestapelten Ästen und Zweigen). „Aktuell kümmert sich unsere Garten-AG um das Biotop. Ziel ist aber, dass sich jede Klasse unserer Schule mit einem Projekt daran beteiligt“, sagt Lehrer Arne Janssen, der das schöne Wetter jüngst prompt für eine Philosophie-Stunde im Amphitheater genutzt hat.

So machen Sie aus Ihrem Grundstück einen Naturgarten

Wer wissen möchte, wie er auch so ein Biotop in seinem Garten schaffen kann, für den bieten Lehrer Arne Janssen und Heike Kramer sowie Ralf Schütze-Buzello vom Nabu Geesthacht am Dienstag, 14. Mai, vor Ort von 14 bis 17 Uhr eine kostenlose naturpädagogische Fortbildung an. Dabei umreißen die Referenten die Entstehung des Schulbiotops von der Idee zur Realisierung, geben Tipps und zeigen Tricks für die Gestaltung zur Schaffung der Lebensinseln mit Beispielen von tierischen Bewohnern und ordnen die pädagogische Bedeutung ein.

Benjeshecke (l.) und Insektenhotel im Schulbiotop am Silberberg. © Dirk Schulz | Dirk Schulz

Der Workshop ist offen für alle Teilnehmer, für Lehrkräfte ist er als Fortbildung anerkannt. Anmeldung per E-Mail an elisabeth.vonmelzer@iqsh.de, telefonisch bei Ralf Schütze-Buzello, der beim Nabu aus Experte für Wespen ist, (0170/78 38 496). Lehrkräfte melden sich an unter formixBNE0425.