Geesthacht. Am Schleusenkanal/B404 – Polizei sperrt Abbiegespur für den Rettungseinsatz. Autos stauen sich bis Wärderstraße und Heuweg.

Entwickelt sich die Kreuzung beim Geesthachter Klärwerk allmählich zu einem Unfallschwerpunkt? Am Donnerstag, 2. Mai, hat es im beginnenden Berufsverkehr auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Geesthachter Innenstadt von der B404 erneut einen heftigen Unfall gegeben.

Um 15.30 Uhr waren ein weißer Mercedes mit einem Fahrer aus Geesthacht und ein schwarzer BMW-Kombi aus Richtung der A25 kommend von der B404 abgefahren. Unterhalb der Wehrbrücke am Ende der Abfahrt mussten sie halten. Fahrzeuge auf der Straße Am Schleusenkanal haben Vorfahrt.

Unfall mit drei Fahrzeugen beim Klärwerk führt zum Verkehrschaos

Dass die vorausfahrenden Fahrzeuge stoppten, hatte die nachfolgende Fahrerin einer weißen BMW-Limousine wohl nicht mitbekommen. Sie knallte dem schwarzen BMW ins Heck. Dessen Fahrer aus Hamburg drückte möglicherweise aus Schreck seinerseits wieder aufs Gaspedal, fuhr nun ebenfalls seinem Vordermann hinten auf.

Die Karambolage löste umgehend ein Verkehrschaos aus, zumal die eintreffende Polizei den Abbiegestreifen für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme sperrte. Erst eine Stunde später stand die Abbiegespur wieder offen.

Rückstau auf der B404 und bis in die Geesthachter Innenstadt

Die Wagen stauten sich schnell auf dem Linksabbiegestreifen zurück und in Richtung Geesthacht bis zur Wärderstraße und in den Heuweg hinein. Aus Richtung Altengamme floss der Verkehr ungehindert weiter. Nach ersten Erkenntnissen wurden alle Beteiligten nur leicht verletzt.

Die Frau im BMW wurde im Rettungswagen behandelt, der Hamburger klagte über Kopfschmerzen, wurde ebenfalls untersucht. Möglicherweise kommt er zur Beobachtung ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug ist hinten und vorn beschädigt und ein Totalschaden.

Der Unfall geschah in Sichtweite des Kreuzes, das auf der anderen Seite Am Schleusenkanal auf dem Grünstreifen an einen tödlichen Unfall am 15. November 2022 erinnert. Damals hatte ein Linksabbieger einem BMW aus Richtung Geesthacht die Vorfahrt genommen. Der junge Mann aus Niedersachsen im BMW war viel zu schnell unterwegs gewesen, hatte später die Untersuchung erwiesen.