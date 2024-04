Geesthacht. Stimmabgabe vor dem eigentlichen Termin der Europawahl am 9. Juni möglich. Das müssen Wählerinnen und Wähler dazu mitbringen.

In Deutschland wird am Sonntag, 9. Juni, ein neues Europaparlament gewählt. Wahlberechtigte aus Geesthacht können indes bereits ab Donnerstag, 2. Mai, ihr Kreuz für die Europawahl machen. Dann öffnet das Briefwahlbüro im Erdgeschoss des Geesthachter Rathauses (Markt 15). Das ist ganz unkompliziert möglich: Nur der Personalausweis muss mitgebracht werden. Geöffnet ist das Wahllokal Montag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag von 7.30 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Die klassische Briefwahl in den eigenen vier Wänden ist ebenfalls möglich. Die Unterlagen können Wähler über mehrere Wege anfordern: den Online-Wahlschein auf der Internetseite der Stadt (geesthacht.de) im Menü „Aktuelles“ und dann unter „Europawahl 2024“, über den QR-Code auf der per Post verschickten Wahlbenachrichtigung (sollen bis 18. Mai verschickt sein) oder per E-Mail an wahlen@geesthacht.de.

Europawahl: Geesthachts erstes Wahlbüro öffnet am 2. Mai – im Rathaus

Damit die Briefwahlunterlagen rechtzeitig zugestellt werden können, endet die Frist am Dienstag, 4. Juni, um 18 Uhr. Damit die Stimme berücksichtigt werden kann, müssen die ausgefüllten Briefwahlunterlagen am Wahltag (9. Juni) bis 18 Uhr im Rathaus eingegangen sein.

Personen, die ihr 16. Lebensjahr vollendet haben, sind stimmberechtigt. In Geesthacht gibt es insgesamt 17 Wahllokale, die von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind. Im Vergleich zu vorangegangenen Wahlen gibt es zwei Änderungen: Das Wahllokal 3 (bisher Kita Heuweg) wird wegen Bauarbeiten in die Werkstätten der Lebenshilfe verlegt (Tempelhofer Weg 15). Das Wahllokal 11 (bisher Oberstadt-Treff) zieht aufgrund von Bauarbeiten und einer anderen Veranstaltung in die Mensa der Grundschule in der Oberstadt um (Schulweg 3).