Borstorf. In einer leichten Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW. Er wurde durch den Aufprall trotz des Airbags verletzt.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mussten am späten Sonntagabend nach Borstorf (Amt Breitenfelde) ausrücken. Gegen 22.50 Uhr kam der Fahrer eines BMW Touring M in einer leichten Kurve von der Straße ab. Er war auf der Koberger Straße in Richtung Sandesneben unterwegs. Der Wagen durchbrach den Metallzaun an einem Grundstück und schlug dann gegen einen Baum.

Durch den Aufprall, der noch vom Airbag abgefedert wurde, wurde der Fahrer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle wurde von Polizei abgesperrt. Die Feuerwehr musste die Batterie des BMW abklemmen. Im Einsatz waren neben der Polizei die Freiwillige Feuerwehr Borstorf, ein Rettungswagen und ein Notarzt aus Mölln.